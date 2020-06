Nascar: enquête fédérale sur la corde de pendu dans le garage de Bubba Wallace

Publicité Lire la suite

Los Angeles (AFP)

Les autorités fédérales ont annoncé lundi qu'elles enquêtaient sur la corde de pendu trouvée dimanche à Talladega en Alabama (sud), dans le garage de Bubba Wallace, le seul pilote noir titulaire en Nascar, le championnat américain de grosses cylindrées.

"Le procureur fédéral, le FBI et la Division des droits civils du ministère de la Justice examinent la situation (...) afin de déterminer s'il y a eu violation de la loi fédérale", indique le communiqué du procureur Jay Town, pour qui "ce type d'action n'a pas sa place dans notre société".

Dimanche une corde de pendu, rappelant les lynchages pratiqués aux Etats-Unis pendant les périodes esclavagiste et ségrégationniste, a été découverte dans le garage de Wallace, seul pilote noir à participer à plein temps au championnat Nascar, très populaire dans le Sud des Etats-Unis.

"Nous sommes furieux et outrés, et ne pouvons exprimer assez fort à quel point nous prenons au sérieux cet acte de haine. Nous avons ouvert une enquête immédiate et ferons tout ce que nous pourrons pour identifier la ou les personnes responsables et les éliminer de notre sport", avait immédiatement fait savoir la Nascar.

"Il n'y a aucune place pour le racisme au sein de la Nascar", avait-elle ajouté.

Wallace, fermement engagé dans la lutte contre les inégalités raciales aux Etats-Unis, a récemment soutenu la décision de la Nascar de bannir de ses compétitions le drapeau confédéré, considéré par beaucoup comme un symbole de l'esclavagisme et du racisme.

Le pilote de 26 ans s'est déclaré sur Twitter "incroyablement triste" face à ce "méprisable acte de racisme". "Cela ne me brisera pas. Je ne renoncerai pas, et je ne reculerai pas", a-t-il ajouté.

"Mon frère! Sache que tu n'es pas seul! Je suis avec toi ainsi qu'avec tous les autres sportifs", l'a soutenu le basketteur LeBron James, superstar de la NBA, en qualifiant cet acte d'"écoeurant".

La course de dimanche à Talladega, qui devait être la première de la saison à accueillir du public après une interruption due à la pandémie de Covid-19, a été reportée à ce lundi en raison d'orages.

© 2020 AFP