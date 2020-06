Covid-19 : plus de 9 millions de cas signalés dans le monde

Plus de 9 millions de cas ont été officiellement déclarés dans le monde, dont plus de la moitié en Europe et aux États-Unis, selon un comptage publié par l'AFP, alors que la pandémie de coronavirus ne cesse de gagner du terrain.

Le Covid-19 a tué au moins 469 060 personnes dans le monde et en a contaminé plus de 9 millions, selon un bilan établi lundi par l'AFP, alors que la pandémie de coronavirus "continue de s'accélérer" selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Plus de 9 017 010 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie, dont au moins 4 223 800 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves, d'autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées.

"Manque de solidarité mondiale"

La pandémie "continue de s'accélérer", a averti, lundi, le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'une conférence virtuelle organisée par l'émirat de Dubaï lundi.

"Il a fallu plus de trois mois pour que le premier million de cas soit signalé. Le dernier million de cas a été signalé en seulement huit jours."

"La plus grande menace à laquelle nous sommes confrontés aujourd’hui n’est pas le virus lui-même, mais le manque de solidarité mondiale et de leadership mondial", a-t-il ajouté.

"Nous ne pouvons pas vaincre cette pandémie avec un monde divisé. La politisation de la pandémie l’a exacerbée."

"Deuxième vague" en Corée du Sud

La Chine, berceau du Covid-19, a officiellement dénombré un total de 83 396 cas (18 nouveaux entre dimanche et lundi), dont 4 634 décès et 78 413 guérisons (sans les territoires de Hong Kong et Macao).

La Corée du Sud a reconnu mardi qu'elle luttait depuis mi-mai contre "une deuxième vague" de coronavirus, avec entre 35 et 50 nouveaux cas répertoriés chaque jour, essentiellement à Séoul et ses environs.

Alors qu’aux États-Unis, le pays le plus endeuillé par le Covid-19, le bilan a dépassé lundi les 120 000 morts pour 2,31 millions de cas recensés, le Brésil, reste le deuxième pays le plus touché au monde avec un total de 51 271 morts pour plus de 1,1 million de cas.

Pays sans stratégie sanitaire face au coronavirus, le Brésil est gouverné par un président Jair Bolsonaro qui a minimisé la crise et appelé la population à ne pas rester confinée, au nom de la préservation des emplois.

Le seuil des 100 000 cas franchi en Afrique du Sud

L'Afrique du Sud a de son côté franchi le cap des 100 000 cas de coronavirus, avec un nombre de morts qui avoisine désormais les 2 000, ont annoncé lundi les autorités.

"À ce jour, le nombre cumulé de cas confirmés de Covid-19 a franchi la barre des 100 000 et s'élève à 101 590", a annoncé le ministère de la Santé dans un communiqué. Malgré ce bilan sévère, le taux de mortalité due au virus en Afrique du Sud s'établit à 2 %, et 52,6 % des personnes infectées ont guéri du Covid-19.

Selon les statistiques de l'OMS, l'Afrique du sud représente plus de la moitié des infections au coronavirus recensées en Afrique subsaharienne, suivie de près par le Nigeria et le Ghana (avec respectivement 20 000 et 14 000 cas de contamination).

Avec AFP

