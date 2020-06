Un puissant séisme fait plusieurs morts au Mexique

La terre a tremblé mardi au Mexique, où plusieurs morts ont été rapportés ainsi que des dégâts matériels. L'épicentre du séisme se situe dans l'État d'Oaxaca, dans le sud du pays.

Un tremblement de terre d'une magnitude d'au moins 7,4 a frappé mardi 23 juin le sud du Mexique, sur la côte Pacifique, faisant au moins quatre morts, selon un bilan cité par l'agence Reuters. L'AFP parle de son côté d'au moins deux morts et de blessés, ainsi que de dégâts matériels.

D'après l'USGS américain, l'épicentre du tremblement de terre se trouvait à quelque 70 km au nord-est de la ville de Pochutla, dans l'État mexicain d'Oaxaca.

Le séisme a été ressenti à plusieurs centaines de kilomètres de son épicentre, jusque dans la capitale, Mexico, où deux personnes ont été blessées, selon la mairie. Lorsque les sirènes se sont mises à hurler, des centaines de personnes sont descendues dans les rues de Mexico, certaines avec des masques sur le visage, d'autres à découvert et ne respectant pas les consignes sanitaires en vigueur durant la crise du coronavirus. Le ministère de la Sécurité publique a indiqué qu'un survol de la ville n'avait montré aucun effondrement de bâtiments.

"Aucun dégât important"

"Heureusement, nous n'avons aucun dégât important", a déclaré le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador, tout en appelant à la prudence en cas de possibles répliques, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. "Il y a eu des glissements de terrain, des bris de verre, des auvents sont tombés, des barrières aussi, mais rien de grave. Les installations stratégiques n'ont subi aucun dommage, autrement dit les ports, les aéroports, les raffineries, les centrales hydroélectriques. Tout est en bon état", a-t-il précisé.

La NOAA, l'administration océanique et atmosphérique des États-Unis, avait lancé une alerte au tsunami pour le Mexique, le Guatemala, le Salvador et le Honduras. L'agence fédérale a annoncé trois heures plus tard qu'elle était levée.

Sur la plage de Huatulco, dans l'État d'Oaxaca, le niveau de la mer n'est monté que de 60 cm environ. La Protection civile mexicaine avait indiqué qu'elle s'attendait à ce que le niveau monte de 113 cm au-dessus de la normale et avait appelé les habitants à quitter les zones situées sur le rivage.

Le Mexique est situé à l'intersection de trois plaques tectoniques. En 2017, un séisme d'une magnitude de 7,1 avait fait frappé le centre du Mexique, faisant 355 morts dans la capitale et dans les régions alentours.

