France: Greenpeace fait son mea culpa sur l'élevage bovin, mais dénonce l'élevage industriel breton

Paris (AFP)

Greenpeace fait son mea culpa et admet que les fermes de 1.000 vaches ne sont "pas représentatives" de l'élevage bovin en France, tout en dénonçant le rôle des pouvoirs publics dans l'industrialisation de l'élevage de volailles et de porcs, surtout en Bretagne et dans les Pays de la Loire, selon un rapport publié mercredi.

Après un premier rapport choc mais inexact en 2018 qui avait obligé l'ONG à présenter des excuses aux agriculteurs et agricultrices ayant fait l'objet d'une délation nominative, et à retirer une carte interactive de "fermes-usines", Greenpeace pointe désormais le rôle de l'Etat dans une "industrialisation encouragée et non contrôlée" de l'élevage.

D'abord le constat: "la tendance à l'industrialisation s'accentue", surtout dans les filières volaille et porcine, surtout dans le grand ouest, en Bretagne et dans les Pays de la Loire, a indiqué à l'AFP Suzanne Dalle, chargée de campagne agriculture chez Greenpeace.

Selon l'ONG, 1% des exploitations françaises produisent les deux tiers des porcs, poulets et oeufs produits en France. "La filière des poules pondeuses est en tête du classement en matière d'industrialisation", note le rapport.

La Bretagne à elle seule regroupe près de la moitié des installations soumises à autorisation au nom de la protection de l'environnement et les Pays de la Loire environ 20%.

Les installations classées pour la protection de l'environnement (IPCE) sont celles qui ont plus de 750 emplacements pour les truies, plus de 2.000 pour les porcs de plus de 30 kg, plus de 40.000 pour les volailles, plus de 400 pour les vaches laitières ou plus de 800 pour les élevages de veaux de boucherie ou bovins à l'engraissement.

L'ONG environnementale demande un moratoire sur l'installation et l'extension des élevages de volailles et de porcs et surtout un meilleur contrôle de ceux qui existent.

- "Pratiques inacceptables" -

Dans le même temps, l'association de défense des animaux L214 a diffusé mercredi une video dénonçant les pratiques d'un abattoir industriel de l'Aveyron, montrant notamment des agneaux égorgés à vif, et porté plainte pour "sévices graves envers les animaux". Elle a aussi fustigé le développement d'"élevages intensifs" d'agneaux nouveaux-nés dans la filière Roquefort.

La chaîne ovine de l'abattoir en question a été immédiatement fermée par le ministre de l'Agriculture qui a lancé une "inspection complète" des installations.

L'interprofession de la viande Interbev a "condamné" les "pratiques inacceptables" de cet abattoir, son président Dominique Langlois estimant dans un communiqué qu'elles vont "à l'encontre des priorités que s'est fixée la filière élevage et viande engagée depuis 2017 dans une démarche de responsabilité sociétale collective".

Greenpeace s'inquiète par ailleurs du "détricotage" de la réglementation ICPE via des régimes d'autorisation moins contraignants et un affaiblissement de la participation/consultation du public, ainsi qu'un "renoncement" de l'Etat en matière de contrôles environnementaux sur place.

En matière bovine, l'ONG reconnait que le modèle des fermes de 1.000 vaches n'est "pas du tout" représentatif de "l'état de l'élevage bovin en France", même s'il pourrait devenir "une forme de norme" ailleurs en Europe, en particulier "aux Pays-Bas".

Greenpeace s'inquiète aussi d'un projet de construction d'une usine "de plus de 23.000 vaches laitières" en Espagne, qui en ferait une des plus grandes d'Europe et du monde.

