Le FMI prévoit une récession plus sévère que prévu en 2020

À la suite des mesures de confinement pour endiguer la pandémie de Covid-19, la récession mondiale sera plus forte que prévu cette année, selon les dernières prévisions du Fonds monétaire international (FMI) publiées mercredi.

La récession mondiale sera plus dure que prévu. Les dernières prévisions du Fonds monétaire international publiées mercredi 24 juin tablent désormais sur une contraction du PIB mondial de 4,9 % en 2020, contre 3 % prévus en avril. Cette récession fait suite aux mesures de confinement pour endiguer la pandémie de Covid-19.

Toutes les régions du monde sont concernées par ces projections pessimistes. Le PIB des États-Unis, première économie du monde, va ainsi plonger de 8 %, contre 5,9 % estimés précédemment.

En quoi le monde sera-t-il différent après la #COVID19 ? Réflexions de six éminents penseurs sur la façon dont la pandémie a changé le monde -- dans le dernier numéro du magazine de Finances & Développement https://t.co/cbNWloMUHu pic.twitter.com/ZRNukQ302U — FMIactualites (@FMIactualites) June 23, 2020

De plus, l'institution de Washington estime que la reprise attendue en 2021 sera moins soutenue qu'initialement projeté (+5,4 % contre 5,8 %). Et au total, cette crise va induire une perte cumulée de plus de 12 000 milliards de dollars pour l'économie mondiale en deux ans.

Une croissance mondiale qui rebondit mais, derrière les chiffres, une chape de plomb sociale, une flambée des faillites et une incertitude généralisée : tour d'horizon des scénarios pour l'économie mondiale en 2021 après le choc du coronavirus.

Reprise de l'économie mondiale

À première vue, certains chiffres feraient toutefois croire à un rapide retour à la normale l'an prochain : 5,4 % de croissance mondiale attendu par le FMI, en ligne avec le +5,2% prévu pour 2021 par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Alors, l'année 2020 ne sera-t-elle qu'un mauvais souvenir vite oublié ? Non, avertissent de plus en plus d'économistes, alarmés par la violence du choc au premier semestre. Ils tablent sur une reprise poussive, à condition qu'une deuxième vague du nouveau coronavirus ne frappe pas.

Le FMI a d'ailleurs bien précisé que, malgré le rebond attendu, le PIB mondial en 2021 ressortirait amputé de 6,5 % par rapport à ce qui était prévu avant la pandémie.

