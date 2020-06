Les sportifs professionnels autorisés à prolonger leurs contrats pour finir la saison

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Les sportifs professionnels, dont le contrat devait s'achever cet été, seront autorisés, en raison des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de coronavirus, à prolonger leur engagement pour pouvoir terminer la saison en cours, indique mercredi une ordonnance gouvernementale.

Cette décision devrait en particulier soulager le Paris SG et l'Olympique lyonnais, deux clubs qui comptent plusieurs joueurs dont les contrats arrivent à terme au 30 juin et qui sont toujours engagés en Ligue des champions.

La compétition-reine européenne, suspendue en mars pour cause de pandémie de Covid-19, doit reprendre le 12 août et se terminer le 23 août à l'occasion d'un tournoi au format inédit, sans matches retour, organisé à Lisbonne.

"Les contrats de travail à durée déterminée des sportifs ou entraîneurs professionnels salariés pourront être prorogés, par avenant, pour une durée maximale de six mois, à compter de la date de fin de saison initialement prévue par la fédération sportive ou, le cas échéant, la ligue professionnelle", est-il écrit dans l'ordonnance.

"Cette durée de prorogation proportionnée permettra aux sportifs et entraîneurs d’une part et aux clubs employeurs d’autre part de participer aux compétitions se terminant au titre de la saison sportive 2019/2020 dans les conditions initialement prévues sans porter atteinte à la libre volonté des parties", est-il ajouté.

Cette décision gouvernementale était notamment très attendue dans le monde du football, où les contrats des joueurs se terminent traditionnellement au 30 juin.

Au Paris SG, par exemple, cette épineuse question juridique des fins de contrats a déjà amputé l'effectif de deux cadres, Edinson Cavani et Thomas Meunier, qui n'ont pas trouvé d'accord pour poursuivre deux mois de plus et finir ainsi la campagne de Ligue des champions.

Le club de la capitale est déjà qualifié pour les quarts de finale qui se dérouleront dans la capitale portugaise, après avoir éliminé le Borussia Dortmund lors des huitièmes de finale.

L'Olympique lyonnais doit pour sa part disputer son huitième de finale retour face à la Juventus Turin, après avoir remporté le match aller 1-0 à domicile le 26 février. La rencontre doit se dérouler le 7 ou le 8 août à Turin ou au Portugal.

