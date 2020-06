La tour Eiffel, monument le plus emblématique de Paris, rouvre au public

Plus de trois mois après sa fermeture en raison de l’épidémie de coronavirus, la tour Eiffel s'est déconfinée. Le célèbre monument a rouvert ses portes au public, jeudi, mais avec des mesures sanitaires strictes.

Dès 10 h, la tour Eiffel, le monument le plus emblématique de Paris et d'ordinaire l'un des plus fréquentés au monde avec ses 7 millions de visiteurs par an, a rouvert au public, jeudi 25 juin.

Le chef d’œuvre de Gustave Eiffel, haut de 324 mètres, avait fermé dès le 13 mars en raison de l'épidémie de Covid-19, avant même l'instauration d'un confinement généralisé en France, le 17.

Mondialement connue, la tour Eiffel espère attirer les habitants de la région parisienne à défaut des traditionnels touristes étrangers, toujours rares dans la capitale. Les visiteurs ont pu la gravir dès 10 h (8 h GMT).

Dans un premier temps, seules les visites par les escaliers sont possibles, jusqu'au deuxième étage. Début juillet, si la situation sanitaire le permet, les ascenseurs pourraient être rouverts jusqu'au 2e étage, mais pas ceux, plus petits, menant au sommet, "pour éviter toute situation de confinement" dans ces ascenseurs-là.

Une réouverture sous haute vigilance

Parcours fléchés, port du masque obligatoire, limitation du nombre de visiteurs, distanciation : la réouverture se fait aussi sous haute vigilance.

Pour faire passer ces potentiels désagréments, la société d'exploitation du monument conçu pour l'exposition universelle de 1889, a annoncé une réduction de 50 % du prix d'entrée des enfants, entrepris une campagne de promotion auprès des comités d'entreprise, facilité les réservations en ligne. Il s'agit d'inciter les habitants de la région à profiter de l'absence relative de touristes et de files d'attente, après toutes ces semaines d'inactivité qui ont vu la tour perdre 9 millions d'euros par mois.

Et au cas où ce puzzle géant composé de 18 038 pièces métalliques, comportant 2,5 millions de rivets, lourd de 7 300 tonnes de fer et 60 tonnes de peinture, ne suffirait pas à attirer les plus jeunes, la tour Eiffel a prévu à leur intention des DJ sets tous les jeudis et vendredi à partir du 9 juillet.

Une grande terrasse estivale a été aménagée au 1e étage, à 57 mètres de haut, où seront proposés burgers et glaces, tandis que le restaurant Jules Verne, avec le chef Frédéric Anton (une étoile au guide Michelin), rouvrira le 30 juin.

