REPORTAGE

Pas de confinement strict au Pakistan malgré la propagation du Covid-19

Dans la seule ville de Lahore, au Pakista, 53 quartiers ont été bouclés en raison de la progression de l'épidémie de coronavirus. © France 24

Texte par : FRANCE 24 Suivre

Selon l''OMS, le Pakistan est l'un des pays où l'épidémie progresse le plus rapidement au monde, et ce alors que le système de santé y est plus que fragile et qu'un confinement plus strict n'est pas à l'ordre du jour du gouvernement. Reportage sur place de Shahzaib Wahlah.