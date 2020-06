Emmanuel Macron "confiant de pouvoir avancer" avec la Russie, notamment en Libye

L'entourage du président français a fait savoir, vendredi, que ce dernier demeure "confiant que nous pouvons avancer" avec la Russie sur de nombreux sujets. Des déclarations faites à l'issue d'une visioconférence entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine.

Emmanuel Macron "est confiant que nous pouvons avancer" avec la Russie sur un certain nombre de sujets, dont la crise libyenne, a fait savoir son entourage, vendredi 26 juin, à l'issue d'un entretien en visioconférence entre le président français et son homologue russe, Vladimir Poutine.

"Le président est confiant que nous pouvons avancer avec la Russie sur un certain nombre de sujets", selon cette source, citant ensuite notamment la Libye où, selon elle, France et Russie partagent un "intérêt commun qui est la stabilisation [du pays] et la réunification de ses institutions".

Le dossier ukrainien a également été abordé. Emmanuel Macron "a souligné l’importance de relancer rapidement la mise en œuvre de la feuille de route agréée à Paris lors du Sommet en format Normandie du 9 décembre 2019", est-il précisé dans un communiqué diffusé par l'Élysée.

Avec AFP

