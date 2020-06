L'actu en dessin : la planète face à la menace d'une deuxième vague

© Côté, Cartooning for Peace

Après de longs mois de confinement, puis un déconfinement progressif, les pays européens touchés par la pandémie de coronavirus devront peut-être reconfiner leurs populations. Une situation croquée par les caricaturistes de Cartooning for Peace.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’inquiète d’un rebond de l’épidémie de Covid-19, notamment en Europe. "La semaine dernière, l’Europe a connu une augmentation du nombre de cas hebdomadaires pour la première fois depuis des mois", a prévenu jeudi 25 juin un responsable de l'instance internationale. Chaque jour, près de 20 000 nouveaux cas et plus de 700 nouveaux décès sont recensés sur le continent.

À la faveur du déconfinement, les citoyens ont relâché la pression et leur vigilance. Mais depuis plusieurs jours, après une recrudescence épidémique à Pékin, plusieurs nouveaux foyers se sont déclarés au Portugal, en Italie, en Espagne, mais aussi en Allemagne, conduisant les autorités à reconfiner la population localement.

"Prêts pour une deuxième vague ?", se demandent ainsi les dessinateurs de Cartooning for Peace. Pour le Canadien Philippe Côté, cette nouvelle vague pourrait en surprendre plus d'un...

Né à Québec en 1955, Côté, scénariste et dessinateur, s’est fait connaître par la bande dessinée. Longtemps illustrateur pour la revue d’humour Safarir et le quotidien de la Ville de Québec, Le Soleil, où il officie depuis 1997 comme caricaturiste éditorialiste, il a souvent vu ses dessins reproduits dans Courrier International et Le Monde.

Cartooning for Peace est un réseau international de dessinateurs engagés à promouvoir, par l’universalité du dessin de presse, la liberté d’expression, les droits de l’Homme et le respect mutuel entre des populations de différentes cultures ou croyances.

