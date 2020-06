Les antennes de BFM et RMC perturbées par la reprise de la grève

Des salariés de BFMTV, RMC, RMC Découverte et NextRadio TV manifestent devant le siège d'Altice, le 24 juin 2020

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Les antennes de BFMTV, RMC et des autres médias de NextRadioTV sont perturbées vendredi par la grève reprise jeudi soir contre de fortes suppressions d'effectifs dans cette filiale du groupe Altice, après des propositions de la direction jugées insuffisantes par l'intersyndicale.

Sur BFMTV, depuis 09H00 des rediffusions remplacent les programmes habituels, tandis que sur RMC Story, un documentaire est diffusé à la place des "Grandes gueules".

L'interview de Jean-Jacques Bourdin à 8H30 a quant a elle bien été diffusée sur BFMTV et RMC. L'invité, l'écologiste Yannick Jadot, interrogé en préambule sur ce conflit social, s'est dit "de tout coeur avec les grévistes" qui contestent un projet de suppression d'environ 500 postes, soit le tiers des effectifs de NextRadioTV.

Ces discussions ont abouti à des propositions de la directions jugées cependant insuffisantes par l'intersyndicale. Les grévistes réclament notamment que la direction renonce à tout départ contraint et rejettent la suppression de la moitié des postes de pigistes et intermittents.

Malgré la reprise de la grève, BFMTV et BFM Paris ont pu diffuser jeudi soir l'ultime débat des élections municipales à Paris, entre Anne Hidalgo, la maire sortante PS, et ses rivales Rachida Dati (LR) et Agnès Buzyn (LREM), qui ont également exprimé leur soutien aux salariés.

Un nouveau rassemblement des salariés est prévu à midi devant les locaux de NextRadioTV et du groupe Altice, à Paris.

© 2020 AFP