Tennis : les éditions 2020 de la Coupe Davis et de la Fed Cup reportées à novembre et à avril 2021

Initialement prévue en novembre à Madrid, la phase finale de la Coupe Davis est reportée à novembre 2021. Celle de la Fed Cup, prévue cette année en avril, est désormais fixée à mi-avril 2021 à Budapest.

Publicité Lire la suite

Les éditions 2020 des phases finales de la Coupe Davis et de la Fed Cup sont reportées à 2021 en raison de la pandémie de Covid-19, a annoncé, vendredi 26 juin, la Fédération internationale de tennis (FIT).

Prévue initialement en novembre à Madrid, la phase finale de la Coupe Davis a été reprogrammée la semaine du 22 novembre 2021 dans la capitale espagnole. Quant à celle de la Fed Cup, qui devait se tenir en avril, elle est désormais fixée du 13 au 18 avril 2021, à Budapest. L'équipe de France féminine en est la tenante du titre.

En raison de la crise sanitaire, les deux phases finales prévues en 2020 à Budapest (@FedCup) et Madrid (@DavisCupFinals) sont reportées à 2021 >> https://t.co/zxzRaljoVG#TousEnsemBleu pic.twitter.com/dTHwHUhJS5 — FFT (@FFTennis) June 26, 2020

Défis considérables

Ces annonces interviennent alors que les circuits WTA [féminin] et ATP [masculin], à l'arrêt depuis début mars, doivent reprendre à partir du mois d'août, et que l'US Open (31 août-13 septembre) et Roland-Garros (27 septembre-11 octobre) doivent s'enchaîner rapidement.

"La compétition devait accueillir plus de 90 joueurs accompagnés d'équipes considérables, ainsi que des milliers de spectateurs, officiels, encadrement, partenaires et autres parties prenantes en provenance de multiples pays, chacun à différents stades dans la gestion de la pandémie", explique la FIT dans un communiqué. "Les défis pour organiser un rassemblement international de cette ampleur dans une salle fermée sont considérables en raison de la pandémie, à la fois dans les conditions actuelles et celles prévisibles" à moyen terme.

Les équipes conservent leur place

En ce qui concerne la Fed Cup, "outre le fait que la salle Laszlo Papp, théâtre de la compétition, est indisponible au cours de la dernière partie de l'année, il reste des questions logistiques et réglementaires considérables qui font qu'organiser un important rassemblement en salle en garantissant la santé et la sécurité de tous n'est pas faisable", justifie-t-elle dans un autre communiqué.

Les équipes qualifiées, 18 pour la Coupe Davis et 12 pour la Fed Cup, conservent leur place et les tableaux restent valables, précise la fédération.

Sont également repoussés à 2021 les différents barrages qui figuraient encore au calendrier 2020.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne