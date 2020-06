Allemagne: Le Bayern officiellement couronné, M'Gladbach en C1

Les joueurs du Bayern Munich champions d'Allemagne et sacrés dans le stade vide de Wolfsburg, le 27 juin 2020

Munich (Allemagne) (AFP)

Le Bayern Munich a scellé samedi son 30e titre de champion d'Allemagne par une victoire 4-0 à Wolfsburg et reçu, dans le stade vide, le trophée du vainqueur. Dortmund, Leipzig et Mönchengladbach l'accompagneront la saison prochaine en Ligue des champions.

La Bundesliga est la première ligue majeure à terminer sa saison, relancée mi-mai après deux mois de pause en raison de la pandémie de Covid-19.

Paderborn et Düsseldorf descendent en deuxième division, et Brême jouera les barrages contre le troisième de deuxième division.

. Munich empile les records

Les Bavarois terminent la saison avec 82 points et 100 buts, tout près de la barre mythique des 101 buts, atteinte une seule fois en 1971-72 par l'équipe de Franz Beckenbauer et du "Bomber" Gerd Müller.

Le "Rekordmeister" égale aussi son meilleur résultat historique lors des matches retours, avec 49 points pris sur 51 possibles. Ce record date de 2013, l'année du triplé championnat/coupe/Ligue des champions.

L'un des grands artisans de ce succès est Robert Lewandowski, qui a marqué sur pénalty samedi contre Fribourg son 34e but de la saison. Le Polonais décroche pour la cinquième fois le symbolique "canon" de meilleur buteur de Bundesliga.

Samedi, Kingsley Coman (4e), Michaël Cuisance (37e), Lewandowski (72e) et Thomas Müller (79e) ont marqué les buts de la victoire.

. M'Gladbach en Ligue des champions

Mönchengladbach, qui comptait deux points d'avance sur Leverkusen avant le coup d'envoi, n'a pas tremblé pour confirmer sa quatrième place. Les "Poulains" se sont imposés 2-1 à domicile contre le Hertha Berlin (Jonas Hofmann 7e, Breel Embolo 78e), et le duo d'attaquant français Alassane Pléa et Marcus Thuram jouera la très lucrative Ligue des champions la saison prochaine.

"Dans les temps que nous vivons, le succès sportif n'est pas le seul important", s'est réjouit le directeur sportif du Borussia Max Eberl, "financièrement aussi c'est important, parce que nous avons tous été frappés par la crise" consécutive au coronavirus.

. Le miracle de Brême

Les voyants étaient au rouge pour Brême, avant-dernier et relégable au coup d'envoi. Le Werder devait battre Cologne à domicile et espérer une défaite de Düsseldorf à Berlin contre le Hertha, pour accrocher in extremis la place de barragiste pour tenter de sauver sa place parmi l'élite.

Les Nordiques, survoltés, ont fait le boulot en atomisant Cologne 6-1, avec notamment un doublé de l'International japonais Yuya Osako. Et le miracle s'est produit à Berlin, où l'Union, qui n'avait pourtant plus rien à gagner, a défait Düsseldorf 3-0.

Brême, pilier du football allemand depuis des décennies, vainqueur du doublé coupe-championnat en 2004, détient le record de participation à la Bundesliga professionnelle, avec 56 saisons sur 57!

Le Werder jouera sa tête sur un match aller-retour (jeudi et lundi) contre le troisième de la D2, qui pourrait être Heidenheim ou... Hambourg, l'autre grand club du nord, qui patiente en deuxième division depuis deux saisons, après avoir aussi été un grand d'Allemagne au XXe siècle.

. Le cadeau d'adieu de Werner

Recruté par Chelsea, le buteur international Timo Werner a disputé son dernier match sous le maillot de Leipzig et réussi un doublé lors de la victoire à Augsbourg (2-1).

Au grand regret de son entraîneur Julian Nagelsmann, Werner ne disputera pas au mois d'août la phase finale de la Ligue des champions au Portugal, pour laquelle Leipzig est déjà qualifié.

Avec 94 buts pour Leipzig en quatre saisons, le joueur de 24 ans a conclu son séjour en Saxe en battant le record de buts pour un joueur du club.

Cette saison, il a fait trembler les filets 28 fois, et termine deuxième meilleur buteur du championnat derrière Lewandowski.

Résultats complets de la 34e et dernière journée :

Dortmund - Hoffenheim 0 - 4

Bayer Leverkusen - Mayence 1 - 0

Union Berlin - Fortuna Dusseldorf 3 - 0

Mönchengladbach - Hertha Berlin 2 - 1

Wolfsburg - Bayern Munich 0 - 4

Eintracht Francfort - SC Paderborn 3 - 2

Werder Brême - Cologne 6 - 1

Fribourg - Schalke 04 4 - 0

Augsbourg - RB Leipzig 1 - 2

