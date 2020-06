Espagne: Varane-Ramos, "la meilleure doublette de centraux du Real" selon Zidane

Publicité Lire la suite

Madrid (AFP)

"C'est la meilleure doublette de centraux que le Real Madrid a eue", a déclaré l'entraîneur du Real Madrid Zinédine Zidane au sujet de Raphaël Varane et Sergio Ramos samedi à la veille du match de son équipe face à l'Espanyol Barcelone pour la 32e journée de Liga.

"C'est assez exceptionnel ce qu'ils font. Je n'aime pas parler d'un joueur particulier, car c'est toujours le collectif qui prend le dessus, mais ces deux joueurs ont une trajectoire exceptionnelle avec ce club, c'est que du bonheur pour cette équipe", a déclaré Zidane en conférence de presse.

"L'aspect défensif, moi qui suis un entraîneur qui aime jouer, je pense que c'est le plus important. Nous avons un avantage: tous les joueurs sont engagés dans ce qu'ils font. Ce n'est pas le travail que de quatre joueurs. On dégage une force, une attitude d'équipe, qui est très importante pour gagner des titres", a étayé "Zizou".

"Le fait de ne pas s'entraîner avec ballon pendant autant de temps, ça a fait du bien aux joueurs. Maintenant, quand ils sont sur le terrain, ils ont faim", a appuyé le technicien français, qui dirige la meilleure défense d'Europe cette saison, avec Liverpool.

Zidane, 48 ans, a par ailleurs avoué qu'il ne projetait pas sur une longue carrière d'entraîneur.

"Je ne vais pas entraîner pendant 20 ans. (...) Et encore, j'ai dit 20 ans, mais je ne sais pas combien de temps je pourrais entraîner. Avec moi, c'est comme ça, je ne programme rien dans ma tête. C'est le quotidien qui m'anime", a expliqué l'ancien capitaine de l'équipe de France.

"Dans ma tête, j'ai toujours été footballeur, j'ai joué pendant 18 ans ou plus. Quand on me demandait si j'allais faire entraîneur après, je disais que non. Et aujourd'hui, je suis entraîneur. Donc avec moi, on ne sait jamais. Mais 20 ans, non", a répété "ZZ".

"Je me considère meilleur footballeur (qu'entraîneur). Et même, footballeur, j'étais bon, mais il y avait meilleur que moi, bien meilleur. Je suis content de ce que j'ai fait, mais surtout d'avoir terminé ma carrière de joueur ici (au Real)", a conclu Zidane.

Le Real Madrid, à égalité de points (68 pts) avec le FC Barcelone en tête du classement mais leader au bénéfice du goal-average particulier, se déplace dimanche (21h00, 20h00 GMT) chez la lanterne rouge, l'Espanyol Barcelone.

© 2020 AFP