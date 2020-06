Vol de l'œuvre de Banksy au Bataclan : six suspects arrêtés en France

Des policiers italiens entourent, le 11 juin 2020, l'oeuvre de Banksy réalisée pour le Bataclan, après que celle-ci a été retrouvée dans une ferme de la campagne des Abruzzes la veille. via REUTERS - UFFICIO STAMPA CARABINIERI

Six personnes ont été mises en examen et écrouées vendredi dans l'affaire du vol d'une œuvre de Banksy au Bataclan en 2019. Deux d'entre elles ont été mises en examen du chef de vol en bande organisée et les quatre autres pour recel de vol en bande organisée.