Coupe d'Angleterre: Arsenal se faufile en demi-finale

Arsenal s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Angleterre, dimanche, en allant gagner (2-1) à Sheffield United grâce un but dans le temps additionnel de Dani Ceballos.

L'écart de neuf points entre les Gunners et les places européennes à sept journées de la fin sera difficile à combler en championnat, même si les Londoniens ont un match en retard, mais ces derniers ne sont plus qu'à deux matches de l'Europe via la Cup.

Sans Pierre-Emerick Aubameyang, laissé sur le banc, ni Matteo Guendouzi, toujours pas revenu dans les petits papiers de Mikel Arteta, Nicolas Pépé a assuré le principal en transformant un pénalty accordé après recours à la VAR (1-0, 25e).

L'assistance vidéo a d'ailleurs joué un rôle important en refusant, à raison, deux buts aux locaux pour hors-jeu (10e et 58e).

Les Blades, en grande difficulté depuis la reprise du championnat, auraient pourtant mérité mieux, leur gardien Dean Henderson étant à deux doigts d’égaliser sur un dégagement poussé par le vent (55e) et Chris Basham ratant une égalisation toute faite (58e), après avoir provoqué le pénalty en première période.

Une énième erreur défensive cette saison des Gunners a semblé rétablir un semblant de justice quand, sur une longue touche, Sead Kolasinac a dégagé sur son coéquipier Shkodran Mustafi. Le ballon est parvenu à l'attaquant David McGoldrick à l'entrée des six mètres, qui a égalisé de façon acrobatique (1-1, 87e).

Emiliano Martinez, le remplaçant de Bernd Leno dans les cages, a encore sauvé les Gunners d'un très bel arrêt réflexe sur une frappe à ras de terre de Billy Sharp.

Et c'est finalement le milieu de terrain prêté par le Real Madrid, Ceballos, que la défense des Blades a laissé libre de s'enfoncer dans la surface, qui a évité 30 minutes de jeu supplémentaire à son équipe en venant tromper de près Henderson (2-1, 90e+1).

