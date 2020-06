En direct : faible participation à 17 h pour les municipales 2020

Une femme portant un masque facial de protection vote au second tour des élections municipales françaises à Marseille, le 28 juin 2020.

Plus de trois mois après le premier tour, les électeurs français sont appelés, dimanche, à se rendre aux urnes pour le deuxième tour des élections municipales. Un scrutin qui risque de porter un coup à La République en Marche, le parti du président Emmanuel Macron.

Publicité Lire la suite

Le second tour des municipales, qui devait initialement avoir lieu le 22 mars, se tient finalement dimanche 28 juin dans un contexte de post-confinement. Plus de trois mois se sont écoulés entre les deux tours du scrutin, essentiellement en raison du confinement mis en place entre le 17 mars et le 11 mai pour endiguer l'épidémie de Covid-19, qui a fait près de 30 000 morts en France à ce stade.

La participation à 17 h s'établit à 34,67 %, soit quatre points en dessous de ce qu'elle était à la même heure au 1er tour le 15 mars (38,77 %), selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. La participation est inférieure de près de 18 points à celle, à la même heure du second tour des municipales de 2014 (52,36 %), et de près de 20 points par rapport à 2008 (54,45 %).

Vivez la soirée électorale sur notre liveblog.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne