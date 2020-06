Les Polonais appelés aux urnes pour élire leur président dans un scrutin retardé par la pandémie

Des affiches de campagne du président sortant Andrzej Duda et maire libéral de Varsovie, Rafal Trzaskowski, le 25 juin 2020 à Varsovie. AFP - WOJTEK RADWANSKI

Texte par : FRANCE 24 Suivre

Inquiets de l'avenir de la démocratie et de la crise économique liée à la pandémie, les Polonais votent dimanche au premier tour d'une course présidentielle serrée. Le président sortant Andrzej Duda, 48 ans, brigue son second mandat lors de ce vote clef pour son gouvernement nationaliste conservateur.