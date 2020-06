Municipales 2020 : vainqueur au Havre, Édouard Philippe sera reçu lundi par Emmanuel Macron

Le Premier ministre Édouard Philippe a remporté, dimanche, les élections municipales au Havre avec 58,83 % des voix face au député PCF Jean-Paul Lecoq. Emmanuel Macron l'a félicité au téléphone de "sa belle victoire" et le verra lundi matin, a annoncé l'Élysée.

Encore en lice pour le second tour des municipales, Édouard Philippe a été réélu, dimanche 28 juin. "Au Havre, les résultats sont nets et je voudrais remercier très sincèrement les Havrais et les Havraises qui ont continué à nous faire confiance", a aussitôt réagi le Premier ministre devant ses partisans réunis dans le hall de l'hôtel de ville.

Le taux d'abstention a été de 58 % dans cette ville portuaire qui avait basculé à droite en 1995 après trois décennies de maire PCF.

Pendant la campagne, le chef du gouvernement avait indiqué que tant qu'il serait à Matignon, il ne dirigerait pas la ville.

Tête-à-tête Macron-Philippe lundi

Emmanuel Macron a eu Édouard Philippe au téléphone, dimanche, pour le féliciter de "sa belle victoire" au Havre, a annoncé l'Élysée. "Les deux hommes doivent se voir en tête-à-tête demain (lundi) matin" avant l'échange entre Emmanuel Macron et les membres de la Convention citoyenne pour le climat, a dit une source à la présidence.

Édouard Philippe, qui avait été élu dès le premier tour en 2014 avec 52 % des voix, est conseiller municipal du Havre depuis 2001. Cet ex-Les Républicains a été maire de la ville portuaire de 170 000 habitants de 2010 à 2017.

Avec AFP et Reuters

