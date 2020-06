Municipales 2020 : Lyon, Bordeaux, Marseille basculent, soirée à suspense à Lille

Lyon, Bordeaux, Marseille : plusieurs grandes villes françaises ont été remportées, dimanche, par des écologistes et / ou des listes d'union de la gauche. La maire de Lille, Martine Aubry, a quant à elle été réélue sur le fil, devançant son adversaire du soir de 227 voix.

Publicité Lire la suite

Lyon : Grégory Doucet revendique une victoire "historique"

L'écologiste Grégory Doucet, tête de liste d'une coalition réunissant EELV et les partis de gauche, a revendiqué une victoire "historique" à la mairie de Lyon, dimanche 28 juin au soir, à l'issue du second tour des municipales.

"Lyon est au rendez-vous ; nous sommes au rendez-vous. Lyon a choisi l'écologie", s'est-il réjoui devant la presse à l'issue d'un scrutin où il est arrivé largement en tête face au poulain de Gérard Collomb et de la droite, Yann Cucherat, et à Georges Képénékian (LREM dissident), selon des instituts de sondages qui lui donnent plus de 20 points d'avance en attendant les résultats officiels.

"Nous allons maintenant faire ce que nous avons dit parce que rien ne se fera sans les Lyonnaises et les Lyonnais", a-t-il tenté de rassurer, après une campagne marquée par les attaques de ses adversaires sur le danger que feraient peser les écologistes sur le développement économique de la ville.

Bordeaux : fin d'un règne de 73 ans pour la droite

L'écologiste Pierre Hurmic a revendiqué la victoire à Bordeaux, battant le maire sortant LR Nicolas Florian et mettant ainsi fin à 73 ans de règne de la droite. Prenant la parole dans la cour de la mairie, cet avocat de 64 ans a promis d'être "un maire de Bordeaux à plein temps".

"C'est une victoire historique, j'ai toujours pensé que les Bordelais étaient mûrs pour l'écologie. Cette victoire, je l'assumerai sans arrogance et avec fierté", a-t-il dit, précisant que sa première décision serait "de confier la commission des finances à un élu de l'opposition".

"Ceux qui me connaissent savent que je serai un maire humble, vous ne verrez pas le moindre propos arrogant ou revanchard dans ma bouche", a-t-il promis.

Marseille : deux sondages donnent Michèle Rubirola gagnante

Michèle Rubirola, à la tête d'une coalition de gauche, est arrivée largement en tête à Marseille, devant la candidate LR Martine Vassal, selon deux estimations des instituts de sondages.

L'écologiste recueille 39,9 % des voix, devant Martine Vassal (29,8 %) et le candidat du Rassemblement national Stéphane Ravier (19,8 %), selon Harris Interactive Epoka pour TF1-LCI et RTL. Bruno Gilles, dissident LR, recueille 6,2 %, Samia Ghali (DVG) 2,7 % et Yvon Berland (LREM-UDI) 1,6 %.

À la tête du Printemps marseillais (PS/EELV/PCF/LFI), Michèle Rubirola obtient 39,4 % des voix, dix points devant Martine Vassal 29,4 %, et Stéphane Ravier à 20,5 %, selon Elabe Berger-Levrault pour BFMTV et Le Parisien. Bruno Gilles obtient 6,1 %, Samia Ghali 2,7 % et Yvon Berland 1,9 %, selon cet institut.

Le scrutin a été marqué, malgré l'enjeu, par une abstention record, située autour de 65 % selon les deux instituts, soit moins d'un électeur sur trois qui s'est déplacé pour voter.

Lille : Martine Aubry réélue sur le fil

Une victoire à 227 voix ! La maire PS de Lille Martine Aubry faisait figure de rescapée dimanche soir face à la vague verte nationale, après l'avoir emporté sur le fil, au terme d'un long suspense, devant son ex-allié écologiste Stéphane Baly.

Pour décrocher son quatrième et ultime mandat, celle qui a succédé en 2001 à Pierre Mauroy s'est fait peur alors qu'elle avait pourtant été longtemps la favorite de la campagne. Elle gagne avec 40 % des voix contre 39,4 % à Stéphane Baly et 20,6 % à l'autre candidate de cette triangulaire, la macroniste Violette Spillebout, sur fond d'abstention record (plus de 68 %).

Âgée de 69 ans, l'ancienne ministre emblématique de la gauche plurielle, qui reste pour beaucoup "la Dame des 35 heures", doit peut-être aussi en partie son salut aux appels à voter en sa faveur des responsables... de son opposition municipale de droite. Quant aux cadres de La France insoumise, inquiets de cette poussée verte pour les scrutins à venir, ils ont soutenu mezzo voce Martine Aubry.

Juste après l'annonce de sa victoire, celle qui a senti le vent du boulet se gardait bien de pavoiser. "J'éprouve d'abord une grande tristesse face au taux d'abstention aussi élevé, en France et à Lille. Il va falloir retrouver la politique ! J'éprouve aussi un grand bonheur d'avoir obtenu la confiance des Lillois pour continuer à aller plus loin, beaucoup plus loin sur la justice sociale et la transition écologique", a déclaré Martine Aubry.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne