Municipales : la gauche largement en tête à Marseille avec Rubirola

Michèle Rubirola, à la tête d'une coalition de gauche, est arrivée largement en tête à Marseille lors du second tour des municipales, devant la candidate LR Martine Vassal, selon deux estimations des instituts de sondages.

L'écologiste recueille 39,9% des voix, devant Martine Vassal (29,8%) et le candidat du Rassemblement national Stéphane Ravier (19,8%), selon Harris Interactive Epoka pour TF1-LCI et RTL. Bruno Gilles, dissident LR, recueille 6,2%, Samia Ghali (DVG) 2,7% et Yvon Berland (LREM-UDI) 1,6%.

A la tête du Printemps marseillais (PS/EELV/PCF/LFI), Michèle Rubirola obtient 39,4% des voix, dix points devant Martine Vassal 29,4%, et Stéphane Ravier à 20,5%, selon Elabe Berger-Levrault pour BFMTV et Le Parisien. Bruno Gilles obtient 6,1%, Samia Ghali 2,7% et Yvon Berland 1,9%, selon cet institut.

Le scrutin a été marqué malgré l'enjeu par une abstention record autour de 65%, selon les deux instituts, soit moins d'un électeur sur trois qui s'est déplacé pour voter.

