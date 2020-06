Au lendemain de la victoire des Verts aux municipales, Macron reçoit la Convention citoyenne pour le climat

Au lendemain de la vague verte aux municipales, Emmanuel Macron doit recevoir ce lundi à l'Élysée les 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat. Il les avait chargés, il y a un an, de réfléchir à des solutions contre le réchauffement climatique.

La rencontre était prévue de longue date, mais elle tombe à pic. Au lendemain des victoires des écologistes dans plusieurs grandes villes de France, Emmanuel Macron va accueillir à l'Élysée, le 29 juin, les 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat (CCC). Venus des quatre coins du pays, ces Français tirés au sort avaient été chargés l'an dernier de réfléchir à un "paquet" de solutions contre le réchauffement climatique.

Estimant que la "vague verte" de dimanche constitue un "baromètre de l'état d'esprit des Français" et montre que "l'écologie est au cœur de leurs préoccupations", le chef de l'État fera lundi "un discours très offensif" avec "une ambition écologique affirmée", qui sera décisive pour la suite, selon ses proches. "Il y a beaucoup de propositions" sur la table et "le président va jouer sur tout le registre" de ces mesures, a affirmé la présidence.

Le président est attendu au tournant. "On a rempli notre part du deal. On attend donc qu'Emmanuel Macron respecte son engagement à son tour", a tweetté la CCC ce lundi. La réunion sera introduite à 11h par Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique, avant que six membres de la CCC tirés au sort ne prennent la parole pour défendre les 149 propositions nées de leurs travaux.

Référendum, réduction de la vitesse sur la route : des propositions qui font débat

Après avoir travaillé durant neuf mois, les membres du CCC ont rendu le 21 juin, leurs propositions pour réduire de 40 % les gaz à effet de serre en France d'ici à 2030, le tout dans un souci de justice sociale. Parmi les mesures phares sur lesquelles elle a travaillé : la Convention a appelé l'exécutif à soumettre à référendum l'introduction de la lutte contre le réchauffement climatique dans la Constitution et la création d'un crime "d'écocide". Mais cette piste ne recueille guère de soutiens dans la classe politique, notamment au sein de la majorité, qui plaide plutôt pour une consultation sur des propositions plus concrètes de la Convention.

L'une d'elle fait particulièrement débat : la réduction de la vitesse maximale sur les autoroutes de 130 à 110 km/h. Deux ans après la polémique sur les 80 km/h, elle est la seule à être massivement rejetée par les Français, selon des sondages. Ainsi, si 62 % des personnes sondées la semaine dernière par Odoxa approuvent globalement les propositions, la proposition est décriée, elle, par 74 % d'entre elles.

Des propositions jugées "extrêmes" mais toujours "insuffisantes"

Dans leur rapport, les membres de la Convention reconnaissent que certaines de leurs propositions "peuvent sembler extrêmes", mais avertissent qu'elles risquent d'être "encore insuffisantes pour atteindre l'objectif de réduction d'au moins 40 % des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030" que leur avait fixé l'exécutif.

Si elles sont retenues, leurs propositions auront un impact sur la vie économique et quotidienne puisqu'elles portent sur la rénovation thermique globale et obligatoire des bâtiments, la réduction de la place de la voiture individuelle, la taxation de l'alimentation ultra-transformée ou l'interdiction des semences OGM ou des terrasses chauffées…

