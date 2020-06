Foot européen : le Real prend le pouvoir, la "Buli" tire le rideau

En Liga, le Real Madrid a su capitaliser sur un faux pas du Barça pour prendre la tête au classement, même si seulement deux points séparent les cadors espagnols. Du côté de l'Allemagne, la Bundesliga est devenu le premier championnat européen à avoir tenu son pari de conclure l'exercice malgré la pandémie de Covid-19.

• Liga : les deux Madrid font la bonne affaire

Grosse opération pour le Real Madrid en tête du classement de la Liga. Les Merengue, qui ont arraché trois points sur la pelouse de l'Espanyol Barcelone (0-1), ont parfaitement profité de la contre-performance du Barça au Celta Vigo (2-2). Mention spéciale au Français Karim Benzema, auteur d'une merveille de talonnade qui a amené le but victorieux et enflammé les réseaux sociaux. À six journées de la fin du championnat, les hommes de Zinedine Zidane prennent donc la tête au classement, avec deux longueurs d'avance.

Dans le sillage du duo, l'Atlético Madrid a également passé une bonne fin de semaine, solidement ancré sur le podium. les Colchoneros sont ont fait le job face à Alavés (2-1), reléguant le FC Séville à quatre longueurs, puisque dans le même temps, les Sévillans ont été accrochés par Valladolid (1-1).

• Premier League : Wolverhampton s'accroche à l'Europe

Relâche pour le football anglais le week-end passé, où seules deux rencontres ont été disputées. Southampton est allé s'imposer à Watford (1-3) mais surtout, Wolverhampton a ramené un précieux succès de la pelouse d'Aston Villa (0-1), ce qui permet au club entraîné par Nuno Espirito Santos de grimper à la 5e place au classement, à trois points du podium.

Repos, en revanche, pour le déjà champion d'Angleterre. Liverpool retrouvera les pelouses le 2 juillet prochain avec un duel face à son dauphin Manchester City. Des retrouvailles plus symboliques qu'autre chose, puisque les Skyblues sont tout proches d'assurer leur deuxième place.

• Serie A : la Juve ne lâche rien

Frustrée en finale de la Coupe d'Italie par Naples, la Juventus Turin semble bel et bien décidée à ne pas galvauder sa fin de saison. Victorieuse de Lecce (4-0), la Vieille Dame file plus que jamais vers un nouveau Scudetto, même si derrière elle, la concurrence ne ralentit pas.

Deuxième à quatre points, la Lazio Rome a également fait le plein face à la Fiorentina (2-1), tout comme l'Inter, troisième, à Parme (1-2). Quatrième, à quatre longueurs du podium, l'Atalanta reste en embuscade grâce à son succès sur la pelouse de l'Udinese (2-3).

• Bundesliga : le Werder arrache son maintien, la "Buli" en a terminé

Il aura fallu un ultime baroud – et quel baroud – pour que le Werder Brême se sorte d'un bien mauvais pas. Victorieux avec la manière du FC Cologne (6-1), les joueurs de Florian Kohfeldt ont doublé sur le fil le Fortuna Düsseldorf, lourdement battu à Berlin par l'Union (3-0). Un revirement qui permet au vénérable club du nord-ouest de l'Allemagne d'assurer sa présence en première division l'an prochain.

L'autre enjeu de cette 34e et dernière journée concernait le podium, que le RB Leipzig est parvenu à sécuriser en battant Augsbourg (1-2). Le Borussia M'Gladbach termine donc 4e d'une saison remportée par le Bayern Munich devant le Borussia Dortmund.

