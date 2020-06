L1: Kurzawa prolonge au Paris SG jusqu'en 2024

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Le Paris SG a annoncé lundi que son latéral international français Layvin Kurzawa prolongeait son contrat avec le club de quatre années, jusqu'en 2024.

La question de son renouvellement était sur la table de la direction, étant donné que le bail du joueur, arrivé dans la capitale en 2015 en provenance de Monaco, devait expirer mardi.

Cette signature permet à l'équipe entraînée par Thomas Tuchel de garder une ossature en défense, un secteur en reconstruction avec les départs de Thiago Silva (fin août), Tanguy Kouassi et Thomas Meunier.

C'est aussi un atout supplémentaire en vue du tournoi final à huit ("Final 8") de Ligue des champions que le PSG disputera à Lisbonne (12-23 août).

"Des échéances importantes vont arriver: les 2 coupes nationales (les 24 et 31 juillet, ndlr) et la Ligue des champions. Nous avons de quoi écrire l'histoire du club cette année. C'est une occasion à saisir, on va tout faire pour aller le plus loin possible et relever ces défis qui nous sont chers", a écrit le défenseur sur son compte Instagram, pour annoncer sa prolongation.

Kurzawa (27 ans) a disputé 24 matches la saison dernière (1 but), en étant principalement la doublure de l'Espagnol Juan Bernat dans le couloir gauche.

S'il a été question d'un départ lors du dernier mercato d'hiver, le défenseur aux 13 sélections avec les Bleus a réussi à convaincre le club de le conserver.

"Layvin a fait une saison très forte, très fiable. Si on a la possibilité d'avoir Layvin et Juan (au poste de latéral gauche), nous sommes très forts sur ce poste-là", a assuré Tuchel vendredi.

