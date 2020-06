Municipales 2020 : une abstention inédite, chronique d'une désillusion annoncée

Un homme portant un masque met son bulletin dans l'urne dans un bureau de vote du 5e arrondissement de Paris lors du second tour des élections municipales, le 28 juin 2020. © Christophe Archambault, AFP

Texte par : Ségolène ALLEMANDOU Suivre

Un Covid-19 toujours présent, une non-campagne, rejet des institutions... Plus de trois mois après le premier tour des municipales, le second tour a été marqué par une très forte abstention dimanche, avec plus de six électeurs sur dix qui ont boudé les urnes. Un désaveu prévisible.