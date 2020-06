En direct : suivez la conférence de presse du G5 Sahel

Les présidents de cinq pays du Sahel et de la France sont arrivés mardi à Nouakchott, en Mauritanie, pour faire le point sur leur combat contre les jihadistes dans la région. Suivez la conférence commune en direct sur France 24.

Les pays du G5 Sahel et la France font le point mardi 30 juin à Nouakchott, en Mauritanie, sur leur combat contre les jihadistes, six mois après avoir décidé d'intensifier l'effort commun pour reconquérir le terrain perdu dans la région.

L'hôte mauritanien Mohamed Ould el-Ghazouani et ses homologues burkinabè, malien, nigérien, tchadien et français tiennent sommet six mois après s'être réunis à Pau, dans le sud-ouest de la France, sous la pression d'une série de revers des armées de la région face aux jihadistes, de la mort de 13 soldats français et de remises en question de l'intervention française. Suivez la conférence de presse en direct sur l'antenne de France 24 ou en cliquant sur la vidéo ci-dessus.

