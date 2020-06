Facebook veut faire remonter les infos sourcées et documentées

Facebook veut promouvoir le journalisme de qualité et rétrogader les contenus trompeurs ou sensationnalistes

San Francisco (AFP)

Facebook ajoute un outil à son trousseau de lutte contre la désinformation : le réseau va désormais afficher en priorité les articles étayés, basés sur des informations de première main et écrits par des journalistes.

Quand différents articles seront publiés sur la même nouvelle, l'algorithme repèrera celui qui "est le plus souvent cité comme étant à la source de l'information" et le fera apparaître en tête, a annoncé mardi le géant des réseaux sociaux, qui tente de purger sa plateforme de divers contenus problématiques.

Facebook s'attaque dans ce cas à la propagation d'articles et vidéos ne visant pas à informer mais à tromper ou à piéger les utilisateurs, à des fins politiques ou financières.

Souvent présentés de façon sensationnaliste, pour générer des "vues", des "clics" et des partages, ils peuvent avoir été produits par des fermes de contenus et peuvent se baser sur les reportages réalisés par des organes de presse ayant investi des ressources pour trouver les informations.

Facebook dit vouloir donner la priorité aux "couvertures originales de l'actualité", qui "jouent un rôle important pour informer les gens dans le monde, de la révélation d'une nouvelle, aux enquêtes en profondeur, en passant par la découverte de nouveaux faits et données, la communication des infos les plus récentes en temps de crise et la diffusion de témoignages".

- Prière de signer -

Il y aura aussi une prime aux publications qui identifient leurs auteurs. "Nous allons rétrograder les contenus informatifs qui ne sont pas transparents" sur les journalistes.

Ce facteur sera déterminé en fonction des signatures apparentes et des listes de reporters sur les sites des médias.

"Nous avons établi que les publications qui ne fournissent pas ce genre d'information manquent souvent de crédibilité et produisent des contenus juste pour obtenir des clics", justifie la plateforme au 1,73 milliard d'utilisateurs quotidiens.

L'annonce a suscité des réactions positives des observateurs, quoique souvent ironiques ("Marrant que tout ça n'était pas une priorité avant", remarque sur Twitter Gavin Sheridan, un ancien de Storyful).

D'autres pointent les zones d'ombre de la démarche, comme la difficulté pour l'intelligence artificielle à séparer le bon grain de l'ivraie.

Un magazine réputé comme The Economist, par exemple, a pris le parti de ne pas signer les articles tandis que d'autres publications utilisent des pseudonymes qui ne sont pas un gage de fiabilité.

Il ne s'agit cependant pas d'une refonte en profondeur du fil d'actualité, où se mêlent photos de famille, vidéos, suggestions de Facebook, articles, partages de contenus, publicités, anniversaires, commentaires, etc.

La modification de l'algorithme ne concerne que les nouvelles, et le réseau social a précisé que les choix personnels des utilisateurs continueraient à primer.

- Les copains d'abord -

"La plupart des informations que les gens voient sur leur +news feed+ viennent de sources qu'ils suivent ou de sources que leurs amis suivent, et cela ne va pas changer".

Même pour les journaux, le réseau ne prévoit pas de fort impact de cette mesure.

"Les informations de première main et les articles bien sourcés vont peut-être voir leur distribution augmenter (...) mais il est important de se souvenir que le +news feed+ utilise une grande variété de signaux pour hiérarchiser les contenus".

En 2018, Facebook avait engagé une réorganisation majeure de son fil d'actualité, qui, depuis, met l'accent sur les publications partagées par la famille et les amis, au détriment des sources d'information.

Mais pour une partie conséquente des usagers, la plateforme a supplanté la télévision et d'autres médias comme filtre d'accès à l'information.

D'après une étude du Pew research Center réalisée en 2019, 55% des adultes Américains consultent l'actualité "souvent" ou "parfois" via les réseaux sociaux.

La prise de conscience de cet enjeu, et de la responsabilité d'un mastodonte comme Facebook, est arrivée en 2018, quand ont éclaté les scandales sur les scrutins électoraux de 2016, marqués par des campagnes de désinformation de grande ampleur, pilotées de l'étranger.

A l'approche de l'élection présidentielle américaine, le géant californien a déployé un arsenal de mesures, de la cybersécurité au renforcement des règles de modération, pour éviter un nouveau scénario catastrophe.

