Football : la CAN-2021 au Cameroun reportée à 2022

Le Cameroun accueillera la Coupe d'Afrique des nations 2021. AFP

Texte par : Yann BUXEDA

Comme pour l'Euro et les Jeux olympiques, le calendrier original de la CAN-2021 n'aura pas résisté à la crise sanitaire liée au Covid-19. La prochaine Coupe d'Afrique des nations, initialement programmée en janvier au Cameroun, s'y tiendra finalement un an plus tard.