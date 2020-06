Kanye West sort un nouveau morceau, extrait de son prochain album

Publicité Lire la suite

New York (AFP)

Le rappeur américain Kanye West a sorti mardi un nouveau morceau, "Wash Us In the Blood", accompagné d'un clip reprenant des images des récentes manifestations anti-racisme qui ont secoué les Etats-Unis.

Ce morceau, le premier du prochain album du rappeur de Chicago, "God's Country", a de fortes connotations bibliques, le mari de Kim Kardashian s'étant sérieusement tourné vers le christianisme ces dernières années.

Le clip inclut des images des manifestations contre les violences policières et des extraits vidéo montrant Breonna Taylor, une femme noire tuée par la police en mars dans son appartement.

Le morceau, aux sonorités très énergiques, contient une apparition du rappeur Travis Scott et a été mixé par la légende du hip-hop Dr. Dre.

Kanye West et sa marque Yeezy ont récemment conclu un partenariat avec l'enseigne américaine de prêt-à-porter Gap.

