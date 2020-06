NBA: DeAndre Jordan (Brooklyn), positif au Covid-19, forfait à Orlando

Publicité Lire la suite

Los Angeles (AFP)

L'intérieur de Brooklyn DeAndre Jordan a contracté le Covid-19 et décidé lundi qu'il ne reprendrait pas la saison NBA le 30 juillet à Orlando où son coéquipier Spencer Dinwiddie, également testé positif, craint ne pas pouvoir être non plus.

Lundi noir pour les Nets, dont les ambitions de jouer les play-offs ont pris un sérieux coup dans l'aile avec ces deux annonces.

"J'ai découvert (dimanche) soir et cela s'est confirmé ce lundi que j'ai été testé positif au Covid-19. En conséquence, je ne serai pas à Orlando pour la reprise de la saison", a écrit Jordan sur son compte Twitter.

Le pivot de 31 ans apportait 8,3 points et 10 rebonds par match en moyenne.

Plus tôt lundi, l'arrière Spencer Dinwiddie, sur lequel repose le jeu des Nets en l'absence des stars Kyrie Irving et de Kevin Durant, a également annoncé son test positif, disant ressentir "des symptômes, notamment de la fièvre et une douleur thoracique", au site The Athletic.

Contrairement à Jordan, il n'a pas annoncé son forfait, mais "il est difficile de savoir si je pourrai jouer ou pas" à Disney World, a-t-il concédé.

Le joueur de 27 ans, qui observe une quarantaine de 14 jours, sera ensuite réévalué médicalement. Avant Jordan et lui, quatre autres joueurs des Nets ont contracté le virus à la mi-mars dont Kevin Durant.

Vendredi dernier, la NBA a annoncé que 16 joueurs sur 302 (5,3%) ont été testés positifs après des tests effectués le mardi précédent, sans dévoiler leur identité.

Cette saison, Dinwiddie, qui peut aussi évoluer au poste de meneur de jeu, a souvent brillé sous le maillot de Brooklyn, enchaînant notamment une série de 22 rencontres à 25,7 points, 3,4 rebonds et 7,1 passes de moyenne avec des pointes à 41 et 39 points en un match.

Son absence serait très préjudiciable aux Nets, qui devront donc faire sans DeAndre Jordan mais également Wilson Chandler en Floride, l'ailier ayant décidé de rester auprès de sa famille alors que la recrudescence du virus est galopante dans cet Etat.

La franchise new-yorkaise, qui leur cherche d'ores et déjà des remplaçants, est 7e de la conférence Est et sera à la lutte pour les play-offs avec Orlando (8e) et Washington (9e).

