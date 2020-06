Selon les syndicats, Air France veut supprimer 7 500 postes d'ici 2020

Le groupe Air France compte supprimer plus de 7 500 postes d'ici fin 2022, dont 6.560 au sein de la compagnie tricolore et plus de 1 000 au sein de la compagnie régionale Hop!, selon des sources syndicales © Joel Saget, AFP/

Texte par : FRANCE 24 Suivre

Air France compte supprimer plus de 7 500 postes d'ici fin 2022, dont 6 560 au sein de la compagnie tricolore et plus de 1 000 au sein de la compagnie régionale Hop!, ont expliqué des sources syndicales à l'AFP.