Basket: Jasikevicius devient l'entraîneur du FC Barcelone pour trois ans

Madrid (AFP)

L'entraîneur lituanien et légende du basket européen Sarunas Jasikevicius (44 ans) sera le nouvel entraîneur du FC Barcelone pour les trois prochaines saisons, a annoncé le club catalan jeudi par communiqué.

"Sarunas Jasikevicius sera l'entraîneur du Barça pour les trois prochaines saisons. Le club et le technicien lituanien de 44 ans sont parvenus à un accord jusqu'au 30 juin 2023, et Jasikevicius revient donc vers ce qui fut sa maison pendant quatre saisons" comme joueur, a indiqué le Barça.

Mercredi, moins de 24 heures après sa défaite en finale de la phase finale du championnat d'Espagne contre Baskonia (69-67), le Barça a annoncé le départ de son entraîneur serbe Svetislav Pesic (70 ans), un an avant la fin de son contrat.

"Avant de commencer la phase finale de l'ACB, à Valence, nous avons convenu avec le club que ce serait ma dernière saison en tant qu'entraîneur de l'équipe, car j'étais arrivé au bout de ma mission. Le moment est venu de laisser place à un autre entraîneur", a précisé Pesic dans un communiqué, mercredi.

Le technicien lituanien quitte donc le Zalgiris Kaunas, club qu'il entraîne depuis 2016 (après y avoir passé deux ans comme assistant, juste après sa retraite de joueur en 2014) et avec qui il a gagné cinq championnats (Ligue LKL) et trois coupes nationales.

En tant que joueur du Barça, Jasikevicius a remporté une Euroligue (2003), deux championnats nationaux (2001, 2003) et trois Coupes du Roi (2001, 2003 et 2013), en deux passages: il y a d'abord joué entre 2000 et 2003 sous les ordres notamment de Svetislav Pesic, déjà, puis en 2012-2013 avec Xavi Pascual comme entraîneur.

