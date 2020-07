Seine-Saint-Denis : quatre policiers mis en examen et placés sous contrôle judiciaire

Des policiers de l'unité CSI-93 contrôlent les autorisations de sorties de personnes durant le confinement à Saint-Ouen, près de Paris, le 2 avril 2020. © Ludovic Marin, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre

Quatre fonctionnaires de police de la Compagnie de sécurisation et d'intervention de Seine-Saint-Denis ont été mis en examen, jeudi, pour faux et usage de faux en écriture publique et placés sous contrôle judiciaire, selon le parquet de Bobigny.