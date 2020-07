Vladimir Poutine : président à vie ?

debat © debat

Sans grande surprise, Vladimir Poutine a remporté son référendum en Russie. Les Russes ont dit "oui" à un ensemble de réformes constitutionnelles. La plus emblématique donne le droit à l’actuel président de remettre à zéro le compteur de ses mandats et donc d’envisager un maintien au pouvoir jusqu’en 2036. "A tsar is born"… Ce n’est ni le chef d’œuvre original de William Wellman, ni le remake de Bradley Cooper, mais le scénario imaginé par le chef d'Etat russe.

Publicité Une émission préparée par Mélissa Kalaydjian, Flore Simon et Hanane Saïdani. Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne Emportez l'actualité internationale partout avec vous ! Téléchargez l'application France 24 google-play-badge_FR