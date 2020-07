L'actu en dessin : quand Pékin asphyxie les libertés des Hong-Kongais

"Je ne peux pas respirer". C'est par ces mots, reprenant ceux de l'Afro-Américain George Floyd avant sa mort en mai dernier, que le dessinateur du Volkskrant, Bas van der Schot, a choisi d'illustrer l'actualité hongkongaise pour Cartooning for Peace.

Cette semaine, Pékin a repris la main sur Hong Kong, comme l'illustre Bas van der Schot (dit Schot) dans son croquis pour Cartooning for Peace. Le gouvernement chinois a adopté en début de semaine la loi controversée sur la sécurité nationale. Elle prévoit de réprimer le "séparatisme", le "terrorisme" et la "collusion avec des forces extérieures et étrangères", faisant craindre à l'opposition un recul inédit des libertés.

Ce texte est jugé liberticide par la communauté internationale, au point que Londres a proposé d'étendre l'accès des Hongkongais à la citoyenneté britannique. "En attendant, les Hongkongais sont face à un dilemme (que les dessinateurs de presse connaissent bien !) : autocensure ou départ forcé…", souligne Cartooning for Peace.

Cartooning for Peace est un réseau international de dessinateurs engagés à promouvoir, par l’universalité du dessin de presse, la liberté d’expression, les droits de l’Homme et le respect mutuel entre des populations de différentes cultures ou croyances.

