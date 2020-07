Italie: la Juve peut profiter du derby turinois pour distancer la Lazio

Publicité Lire la suite

La Juventus, leader du Championnat d'Italie, défie son voisin le Torino pour le derby turinois samedi en ouverture de la 30e journée (17h15), une rencontre qui pourrait lui permettre de mettre la pression sur la Lazio (2e), opposée en soirée à l'AC Milan.

En cas de succès à l'Allianz Stadium, la Juve relèguera provisoirement à 7 longueurs son dauphin romain, hôte quelques heures plus tard (21h45) du club lombard, 7e et toujours en course pour accrocher une place pour la prochaine Ligue Europa.

Depuis la reprise, la "Vieille Dame" a retrouvé des couleurs. L'attaque, Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala en tête, cartonne avec 9 buts en trois matches depuis la reprise, et la défense est quasiment imprenable avec 1 seul but encaissé dans le même temps.

Le Torino, lui, vient d'essuyer deux défaites, et sa défense, la 17e seulement de Serie A, n'offre pas toutes les garanties.

La Lazio, après avoir chuté à Bergame pour son match de reprise, s'est ressaisie et reste sur deux succès, avec à chaque fois Ciro Immobile, meilleur artificier du Calcio avec 29 buts, qui a fait parler la poudre.

Mais attention: une performance de l'AC Milan à Rome pourrait profiter à l'Inter, troisième à quatre longueurs de la Lazio et qui reçoit Bologne (11e) dimanche (17h15).

Alors que les trois premiers recevront, l'Atalanta Bergame (4e) se rendra en Sardaigne pour aller y affronter Cagliari dimanche soir (19h30).

Si la formation insulaire est dans la première partie de tableau (9e), elle laisse filer beaucoup de points à domicile, où elle a déjà perdu six fois cette saison.

En clôture dimanche soir (21h45), Naples, le sixième, recevra l'AS Rome, cinquième, pour l'une des plus belles affiches de cette journée et la promesse en cas de victoire pour les Napolitains de revenir à la hauteur de leurs visiteurs.

Programme de la 30e journée du Championnat d'Italie:

Samedi

(17h15) Juventus - Torino

(19h30) Sassuolo - Lecce

(21h45) Lazio Rome - AC Milan

Dimanche

(17h15) Inter Milan - Bologne

(19h30) Brescia - Hellas Vérone

Cagliari - Atalanta Bergame

Parme - Fiorentina

Sampdoria Gênes - Spal

Udinese - Genoa

(21h45) Naples - AS Rome

