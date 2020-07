Covid-19 : le Mexique compte plus de décès que la France

Le Mexique est devenu samedi le 5e pays le plus endeuillé par le Covid-19, devant la France, avec 30 366 décès, selon un décompte officiel du ministère mexicain de la Santé samedi.

Le Mexique, 3e pays le plus touché du continent américain, derrière les États-Unis et le Brésil. Avec 30 336 décès comptabilisés par le ministère mexicain de la Santé samedi 4 juillet, le pays est devenu le 5e pays dans le monde le plus endeuillé par le Covid-19, devant la France.

Lors d'une conférence de presse, le directeur national du département d'épidémiologie du ministère de la Santé José Luis Alomia, a fait état de 252 165 cas avérés de contamination au nouveau coronavirus, soient 6 914 personnes de plus que vendredi. Un record depuis le déclenchement de l'épidémie dans ce pays.

Le Mexique, avec 127 millions d'habitants, avait déjà dépassé l'Espagne en nombre de décès mercredi dernier et était alors le sixième pays le plus touché.

Déconfinement à Mexico malgré le pic d'épidémie

Depuis que le premier cas de nouveau coronavirus a été signalé fin février au Mexique, les autorités sanitaires de ce pays ont ajusté leurs estimations de décès, qui s'élevaient initialement à 8.500.

Hugo Lopez Gatell, ministre adjoint de la Santé, a à nouveau prévenu que le bilan pourrait être plus lourd. "Nous savions dès le début que le nombre de cas recensés ne serait pas représentatif du nombre total de personnes infectées par le COVID-19 au Mexique", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

Mexico, la capitale, est la ville la plus touchée par la maladie. Ce qui n'a pas empêché les autorités municipales d'entamer début juillet une réouverture économique partielle.

La maire de Mexico, Claudia Sheinbaum, a averti vendredi que certains magasins du centre n'avaient pas respecté les conditions strictes de réouverture et a ordonné leurs fermetures jusqu'à lundi. Les centres commerciaux, qui devaient rouvrir lundi, devront attendre jusqu'à mercredi, selon la mairie.

