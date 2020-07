Crapahuter 30 heures sur le GR 20: le pari fou de Xavier Thévenard

Publicité Lire la suite

Ghisonaccia (France) (AFP)

Star de l'ultra-trail, Xavier Thévenard s'est lancé un défi de taille: celui de battre le record d'un sentier de légende, le GR 20 en Corse. Soit 30 heures d'une course folle, belle mais éprouvante, dont le départ se fera lundi au clair de lune.

"C'est un sacré chantier ! C'est beau, c'est technique. Tu ne peux pas comparer à un autre endroit, il n'y a pas un lieu comparable à la Corse", lance à l'AFP Xavier Thévenard.

Le triple vainqueur de l'Ultra-Trail-du-Mont-Blanc (UTMB) - course mythique réservée aux passionnés de course d'endurance extrême - a dans son viseur les 180 km et 14.000 m de dénivelé signés en 31 heures 06 en juin 2016 par un autre grand champion, François D'haene.

"Il n'y a rien de semblable au GR 20, on met souvent les mains, ça grimpe de partout. Il y a tellement d'obstacles, c'est un casse-tête, on peut se faire mal à chaque instant, faut vraiment faire gaffe ! Faut le voir pour y croire !", raconte le Jurassien, qui connait bien la Corse alors qu'il est licencié dans un club de trail corse et que ses parents habitent l'île depuis plusieurs années.

- 4h00 du mat -

Le trailer (Team Asics) va d'ailleurs s'entourer de nombreux coureurs corses dans sa tentative: Sur les 30 pacers qui vont se relayer - l'équivalent des lièvres sur un marathon pour l'accompagner et le guider - 25 sont Corses. Leur connaissance de ce terrain si particulier est indispensable.

Et parmi eux, Guillaume Pedretti, qui avait abaissé le record à 32 heures en juillet 2014 pour le "ramener en Corse" après la performance de l'Espagnol Kilian Jornet en juin 2009 (32h54).

"Il faut toujours être attentif aux pas et là où on met les pieds, et c'est ça qui nous pèse à un moment donné. A la différence d'une course, c'est l'équipe qui le fera aller au bout. Je connais tout le chemin, je vais essayer d'être discret. Qu'il s'occupe de son effort et de rien d'autre", souligne le champion de Corte, qui retrouvera Thévenard à la 4e étape de son périple.

Xavier Thévenard prendra le départ lundi à 4h00 du matin, un moment de pleine lune pour profiter au maximum d'une nuit très éclairée à Calenza, dans le nord de l'île, pour rallier Conca, au sud.

Seul le parcours dans ce sens peut être homologué.

- 20.000 randonneurs par an -

"On s'est inscrit auprès de la Fédération française de montagnes et d'escalade (FFME), on a versé 2000 euros pour tenter le record. Xavier aura un carnet de passage qu'il devra faire tamponner, à l'ancienne, à des contrôleurs le long du parcours", détaille son manager Thomas Michaud.

Thévenard, qui a déjà fait la traversée du GR 20 en 2019 mais avec 2 équipiers et sur 4 jours - n'a encore jamais couru plus de 24 heures. La première partie du parcours, celle au nord de l'île, sera technique et plutôt lente (il faut entre 16 et 18 heures pour faire les 80 premiers kilomètres).

La météo s'annonce clémente, avec des températures allant de 19 à 25 degrés sur l'ensemble de l'aventure, qui devrait se terminer mardi entre 9h et 11h.

Le GR 20 est l'un des sentiers de grande randonnée (GR) les plus réputés en Europe (sur 343 GR recensés en France). Quelque 20.000 randonneurs s'y aventurent chaque année pour une traversée de 16 jours pour le marcheur lambda.

Le GR 20 a démarré un chapitre "performances" en 1988. Le premier record avait été signé Pierrot Griscelli et Guy Genovesi en 56 heures. Un temps qui prendra une claque de 10 heures dès l'année suivante avec Jean-François Luciani.

