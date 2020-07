Foot européen : la Juventus prend les devants, le Bayern s'offre le doublé

En Serie A, la Juventus a creusé l'écart en tête à la faveur des défaites de la Lazio et de l'Inter, tandis qu'en Espagne, le Barça reste à distance du leader madrilène, vainqueur à Bilbao. Enfin, en Allemagne, le Bayern s'est offert le doublé Coupe-Championnat.

• Liga : le suspense reste entier entre le Real et le Barça

Le FC Barcelone a coulé Villareal, dimanche, au cours de la 34e journée de Liga, en s’imposant nettement sur la pelouse du sous-marin jaune (1-4), grâce notamment à un but d’Antoine Griezmann. À quatre journées de la fin du championnat, les Catalans reviennent à 4 points du Real Madrid, vainqueur à Bilbao un peu plus tôt (0-1), grâce à un nouveau penalty de son capitaine Sergio Ramos. La Maison blanche, qui vise le 34e titre de Liga de son histoire, garde l’avantage avec une fin de calendrier en pente douce, contre Alavés, Grenade, Villarreal et Leganés.Toutefois, Zinédine Zidane s'obstine à répéter que son équipe "n'a encore rien gagné".

• Serie A : la Juve et l’Atalanta enchainent, l’Inter et la Lazio décrochent

Le week-end de Serie A a profité à la Juventus Turin, inamovible leader et seule équipe du podium à avoir pris des points, après avoir brillamment battu le Torino 4-1 samedi, lors de la 30e journée du championnat.

L'Atalanta, qui s’est s'imposée à Cagliari (0-1), est l’autre grande gagnante du week-end, après les déconvenues de la Lazio Rome, et de l'Inter Milan qui s'est écroulé, dimanche, en supériorité numérique, face à Bologne (1-2). Les hommes d'Antonio Conte pouvaient pourtant profiter de la grosse sortie de route de la Lazio, balayée par l'AC Milan (0-3), pour s'approcher de la deuxième place du championnat, en vain.

À huit journées de la fin, la Juve de Cristiano Ronaldo a désormais sept points d'avance sur les Romains et 11 sur l'Inter, qui se retrouve même sous la menace directe de l'Atalanta Bergame (4e).

• Coupe d'Allemagne : le Bayern empile les titres

Grand favori de la finale de Coupe d'Allemagne, le Bayern Munich n’a laissé aucune chance au Bayer Leverkusen (4-2), samedi à Berlin, grâce notamment à un doublé de son incontournable buteur polonais Robert Lewandowski. Insatiables, les Bavarois s’offrent le doublé Coupe-Championnat et rêvent de signer un nouveau triplé, comme en 2013, à l’approche de la reprise de la Ligue des champions, reprogrammée en août.

Le Bayern, qui n'a plus perdu depuis le 7 décembre, remportant 25 de ses 26 derniers matches officiels, fait figure de favori pour remporter la C1. Avec toutefois une grosse interrogation : comment l'équipe va-t-elle gérer les cinq semaines sans match officiel jusqu'au 8e de final retour contre Chelsea (le match aller a été survolé par le Bayern (0-3) en terre londonienne début mars), alors que l'Angleterre, l'Espagne et l'Italie seront encore dans le rythme avec des championnats toujours en cours ?

• Premier League : Liverpool se reprend, Chelsea et Man U traquent Leicester

Humilié par Manchester City (4-0) jeudi, après avoir remporté le titre de champion, son premier depuis 30 ans, Liverpool a renoué avec la victoire en s’imposant face au relégable Aston Villa (2-0), dimanche, lors de la 33e journée de Premier League. Les Reds ont repris 23 points d'avance sur Manchester City, vaincu sur la pelouse de Southampton (1-0).

De leur côté, Leicester, Chelsea et Manchester United se sont tous imposés au cours du week-end, alors que Wolverhampton, surpris par Arsenal (0-2), décroche un peu dans la course à la Ligue des Champions. Sous pression parce qu'ils jouaient en dernier, les Blues de Chelsea ont repris leur 4e place très convoitée car qualificative pour la C1 en disposant du mal classé Watford (3-0), notamment grâce à un but d'Olivier Giroud. Avec 57 points, Chelsea talonne toujours Leicester (3e) à un point, mais n'a que deux longueurs d'avance sur les Red Devils.

