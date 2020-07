L'Italien Ennio Morricone, célèbre compositeur de musiques de films, est décédé

Le compositeur italien Ennio Morricone, réputé dans le monde entier pour ses musiques de films, est décédé à Rome, dans la nuit de dimanche à lundi, annoncent les médias italiens. Il avait reçu deux Oscars, en 2007 et en 2016.

L'un des plus prolifiques auteurs de musiques de films est mort. Le célèbre compositeur italien Ennio Morricone est décédé à l'âge de 91 ans, rapporte, lundi 6 juillet, l'agence de presse transalpine Ansa.

Ennio Morricone est décédé dans la nuit de dimanche à lundi dans une clinique romaine des suites d'une chute. Il s'était brisé le fémur il y a quelques jours, précise Ansa.

Né à Rome en 1928, Ennio Morricone s'est fait connaître au début des années 1960 en composant la partition des films de son ami d'enfance Sergio Leone. Trompettiste de formation, il était l'auteur des bandes originales des films "Le Bon, la Brute et le Truand" (1968), "Il était une fois dans l’Ouest" (1969), ou encore "Il était une fois l’Amérique" (1984).

En 2016, après plus de cinquante ans de carrière, le compositeur reçoit son premier Oscar de la meilleure musique de film, après avoir été nommé quatre fois en vain, grâce à la bande originale des "Huit Salopards" de Quentin Tarantino.

Il avait toutefois reçu un Oscar d’honneur pour l’ensemble de sa carrière en 2007. mais n’avait jamais vu l’une de ses musiques officiellement consacrée par l’exigeante communauté hollywoodienne.

Ennio Morricone, qui a travaillé avec quelques-uns des plus grands réalisateurs de cinéma à Hollywood et ailleurs (Huston, Siegel, Polanski, Fuller, Pasolini, Bertolucci, Argento, Pontecorvo et Almodóvar), est un véritable artiste du XXe siècle, qui devait aussi son succès à une combinaison habile entre image et mélodie.

