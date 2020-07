L'épidemie de Covid-19 s'accélère et le pic n'est pas atteint, avertit l'OMS

Un centre spirituel de New Delhi transformé en centre de soins pour les malades atteints de Covid-19, en Inde, le 6 juillet 2020.

L'épidémie de Covid-19 "s'accélère" et a fait 400 000 nouveaux cas au cours du week-end dernier, a averti mardi le directeur général de l'OMS, soulignant que le pic n'a pas encore été atteint. L'organisation redoute également une possible transmission du virus par l'air.

L'épidémie de Covid-19 s'accélère. Lors d'une conférence de presse le 7 juillet, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué que l'épidémie avait atteint les 400 000 nouveaux cas au cours du week-end dernier, tout en soulignant que le pic n'a pas encore été atteint.

"Si le nombre de décès semble s'être stabilisé au niveau mondial, en réalité, certains pays ont fait des progrès significatifs dans la réduction du nombre de décès, alors que dans d'autres pays, les décès sont toujours en augmentation", a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, rappelant que 11,4 millions de cas avaient été recensés dans le monde, et que le virus avait tué plus de 535 000 personnes en six mois.

"Nous sommes tous vulnérables", a-t-il martelé, estimant que le virus avait "pris l'humanité en otage". "Nous n'avons rien vu de tel depuis 1918", a-t-il dit, en référence à la pandémie de grippe espagnole qui fit des dizaines de millions de morts dans le monde. "L'unité nationale et la solidarité globale sont cruciales et sans elles nous ne pourront pas battre le virus", a-t-il déclaré.

Potentiel de transmission aérienne du Covid-19

Par ailleurs, l'organisation s'inquiète des preuves qui commencent à émerger concernant une possible transmission du virus par l'air, alors qu'un groupe de scientifiques internationaux a sonné l'alarme sur ce mode de contagion. "Nous reconnaissons que des preuves émergent dans ce domaine et par conséquent nous devons être ouverts à cette possibilité, et comprendre ses implications", a déclaré Benedetta Allegranzi, une responsable de l'OMS.

"La possibilité d'une transmission par voie aérienne dans les lieux publics, particulièrement bondés, ne peut pas être exclue. Les preuves doivent toutefois être rassemblées et interprétées", a poursuivi Mme Allegranzi, recommandant "une ventilation efficace dans les lieux fermés, une distanciation physique". "Lorsque ce n'est pas possible, nous recommandons le port du masque", a-t-elle ajouté.

Plus de 200 scientifiques internationaux ont exhorté lundi l'OMS et la communauté médicale internationale à "reconnaître le potentiel de transmission aérienne du Covid-19", dans un article publié dans la revue Clinical Infectious Diseases d'Oxford. L'OMS, déjà critiquée pour avoir tardé à recommander les masques, a été accusée de refuser de voir l'accumulation d'indices d'une propagation par l'air du virus. L'OMS devrait publier une fiche d'information à ce sujet "dans les prochains jours".

Avec AFP

