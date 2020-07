Présidentielle: Piolle a une "stratégie différente" de celle de Jadot

Publicité Lire la suite

Lyon (AFP)

Le maire écologiste de Grenoble Éric Piolle a une "stratégie différente" de celle de Yannick Jadot pour l'élection présidentielle de 2022, jugeant "fondamental" de prendre le temps de "créer une équipe" avant de choisir un candidat.

"Yannick veut être candidat. Il l'a dit. Il a déjà été notre candidat en 2017 - il a été investi par notre parti politique, après il a décidé de se retirer mais ça c'était son choix - et il veut être à nouveau candidat", a déclaré M. Piolle mercredi sur la radio France Inter.

"Moi je travaille pour que notre espace politique gagne. Ce sont deux stratégies qui sont différentes", a ajouté celui qui avait remporté en 2014 la première ville de plus de 100.000 habitants pour les Verts et qui a été facilement réélu fin juin.

Dans un entretien publié dimanche par le Journal du dimanche, l'eurodéputé Yannick Jadot a confié "se préparer" pour la présidentielle de 2022, en appelant "dès la rentrée" à un "rassemblement autour de l'écologie" et "des forces de gauche qui le souhaitent".

"Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment on crée une équipe pour gagner. On est en train de composer cette équipe. Il faut trouver tous les postes mais l'heure de trouver celui qui mettra, comme en 1993, la tête au fond des buts pour la première victoire de Marseille et de la France en Ligue des Champions (de football, NDLR), ce moment-là n'est pas encore trouvé", a poursuivi mercredi Éric Piolle.

Pourrait-il lui même candidater ? "Aujourd'hui, ce n'est pas la question. La question, c'est de créer l'équipe, le projet, une équipe qui gagne... Ça a pris du temps à Grenoble pour construire cela; ça a pris du temps dans toutes les villes qui ont émergé. Prenons ce temps-là, c'est ça qui est fondamental", a-t-il conclu.

© 2020 AFP