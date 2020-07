Californie: même sans attractions, Disneyland attire des centaines de fans

Publicité Lire la suite

Los Angeles (AFP)

Les fameuses attractions du parc Disneyland de Californie ont beau être fermées en raison de la pandémie de Covid-19, cela n'a pas empêché des centaines de fans de faire la queue pour pouvoir accéder au centre commercial attenant, qui a rouvert ses portes jeudi.

Quelque 25 boutiques et restaurants de Downtown Disney, qui jouxte le parc d'attractions à Anaheim, ont repris leurs activités après plus de quatre mois de fermeture, avec masques et gel désinfectant de rigueur.

"Personnellement, je suis ici depuis 23h00" mercredi, a déclaré à la télévision locale KTLA une femme venue faire la queue avant l'ouverture. Plusieurs dizaines d'autres fans acharnés s'étaient présentés avant l'aube pour être parmi les premiers à pénétrer dans le centre commercial.

Jeudi matin, les visiteurs, dont beaucoup portaient des costumes colorés de leurs héros Disney préférés, devaient subir un contrôle de température à l'entrée du site, a constaté un journaliste de l'AFP.

Les clients devront se contenter de faire leurs emplettes dans les commerces de Downtown Disney car le parc d'attractions reste fermé jusqu'à nouvel ordre.

Disney avait initialement prévu de rouvrir progressivement Disneyland à partir du 17 juillet mais y a renoncé le mois dernier, officiellement faute d'avoir obtenu à temps le feu vert des autorités locales.

Aucune nouvelle date n'a été communiquée par le numéro un mondial du divertissement.

Disneyland est le deuxième parc d'attractions le plus visité au monde, derrière Disney World à Orlando (Floride), et attire habituellement des millions de touristes chaque année.

Les parcs de Shanghai, Hong Kong et Tokyo ont déjà rouvert tandis que les sites de Paris et Orlando prévoient de reprendre la semaine prochaine.

La Californie, Etat américain le plus peuplé et l'un des principaux foyers de Covid-19 dans le pays, enregistre actuellement plus de 8.000 nouveaux cas quotidiens, pour un total de près de 300.000.

