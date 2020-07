Rap et cinéma: un biopic sur les débuts de NTM prévu pour 2021

Joey Starr et Kool Shen de NTM en concert aux Eurockeennes à Belfort, le 4 juillet 2019

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

"Suprêmes", un biopic sur les débuts du groupe phare du rap français NTM, doit être tourné à partir de début août, pour une sortie en salle prévue en 2021, a annoncé jeudi le distributeur.

Signe de l'intérêt renouvelé, trente ans après, pour les débuts du rap, un premier projet sur les jeunes années de Kool Shen et JoeyStarr avait déjà été annoncé, il y a un an, sous forme de série par Arte.

Le film "Suprêmes", lui, sera réalisé par Audrey Estrougo, 37 ans, qui avait dirigé Sophie Marceau en 2016 dans "La Taularde". "Il m'a toujours semblé important que puisse se faire un film sur l'arrivée de la culture hip hop et sur ce qu'elle a représenté pour la génération" de Kool Shen et Joeystarr, a-t-elle expliqué à l'AFP.

"Ces jeunes ont eu besoin de se rassembler dans une nouvelle culture, qui n'était pas incarnée dans les standards de la variété de l'époque, sans diversité. Nous sommes en 2020, le hip hop est devenu ultra mainstream (grand public, NDLR). Et pourtant, le rap reste une musique de +racailles+", ajoute la réalisatrice.

Les membres de NTM "sont hyper impliqués, c'est le premier film qu'il y aura sur leur vie", et il aura "une vraie dimension musicale", se réjouit-elle.

"On a confiance en Audrey, avec qui on a travaillé sur le scénario, pour livrer un film fidèle à nos débuts et à notre histoire", ont commenté les deux rappeurs, cités dans un communiqué du distributeur Sony Pictures.

Le long métrage retracera notamment les concerts de NTM, jusqu'à une date au Zénith de Paris en 1992, un travail pour lequel les deux acteurs, Théo Christine (série Skam) et Sandor Funtek (vu dans "La Vie d'Adèle") ont commencé à préparer leurs voix.

© 2020 AFP