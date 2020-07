Ligue des champions : le Paris SG affrontera l'Atalanta Bergame en quarts de finale

L'UEFA a procédé vendredi au tirage au sort pour la fin de sa compétition reine, la Ligue des champions. Dans un format inédit de "Final 8", le PSG affrontera l'Atalanta Bergame en quarts de finale. En cas de qualification en quarts de finale, Lyon héritera quant à lui du vainqueur de Real Madrid - Manchester City.

La Ligue des champions va reprendre ses droits et le tirage au sort a parlé. Vainqueur en quart de finale du Borussia Dortmund, le Paris SG devra affronter l'Atalanta Bergame en août prochain pour espérer soulever la coupe aux grandes oreilles.

Les Lyonnais, quant à eux, hériteront peut-être d'un gros morceau : le vainqueur de Real Madrid - Manchester City. Si toutefois ils parviennent à finir le travail lors de leur match retour contre la Juventus Turin le 7 ou 8 août prochain.

Paris semble être tombé du bon côté du tableau. En cas de qualification en demi-finale, le PSG sera opposé au vainqueur de la confrontation entre l'Atlético Madrid et Leipzig. Ce sera plus compliqué côté Lyonnais puisque, s'ils imposent en huitième et quart de finale, ils retrouveront forcément un gros nom du football européen : Barcelone, Chelsea, le Bayern Munich ou Naples seront sur leur route.

🏆🔥 Voici le tableau de la @ChampionsLeague 2019-20. Le Barça affrontera le Bayern ou Chelsea en quart de finale s'il élimine Naples. En demi-finale, il serait opposé à Manchester City ou au Real ou à la Juve ou à Lyon #UCLDraw pic.twitter.com/2o0Xr6sa1Q — FC Barcelona (depuis 🏟) (@fcbarcelona_fra) July 10, 2020

Pour permettre la reprise de l'édition 2020 de la compétition continentale reine, l'UEFA a adopté un format inédit de "Final 8", qui se jouera sur des matches uniques à élimination directe, du 12 au 23 août, sur terrain neutre à Lisbonne (Portugal) et à huis clos "jusqu'à nouvel ordre".

La liste des matches des quarts de finale :

Atalanta Bergame / Paris SG

Vainqueur de Real Madrid - Manchester City / Vainqueur de Lyon - Juventus Turin

RB Leipzig / Atlético Madrid

Vainqueur de Naples - Barcelone / Vainqueur de Chelsea - Bayern Munich

