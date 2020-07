Challenge Elite FFT: Ferro s'impose face à Mladenovic, Simon face à Herbert

Publicité Lire la suite

Nice (AFP)

Fiona Ferro, 53e mondiale, a remporté samedi le Challenge Elite FFT à Nice, premier tournoi semi-officiel de tennis depuis le gel du circuit professionnel en mars, alors que Gilles Simon, 54e mondial, a remporté la finale hommes.

Ferro, 23 ans, a réussi la "perf" du jour en s'imposant face à la numéro 1 française Kristina Mladenovic (42e), au bout du suspense: 3-6, 6-4 et 10-7 dans le super tie-break.

Galanterie oblige, cette finale dames précédait celle des hommes entre Simon et Pierre-Hugues Herbert (71e). Le natif de Nice s'en est sorti avec les honneurs face à l'Alsacien, mais difficilement. Il lui a fallu deux tie-breaks (7/5, 7/3).

Le Challenge Elite FFT a été mis en place par la FFT pour permettre aux meilleurs Tricolores de retrouver des sensations de compétition après quatre mois de gel du circuit professionnel en raison de la pandémie, et en vue de la reprise en août avec notamment la tournée américaine et l'US Open.

Peuvent participer au Challenge Elite 24 joueurs et 12 joueuses éligibles aux qualifications et aux grands tableaux des tournois du Grand Chelem (avec 4 wild-cards pour les messieurs et 2 pour les dames).

Après Nice, le Challenge Elite se déplacera à Cannes (13-18 juillet) puis à Villeneuve-Loubet (20-25 juillet). Benoît Paire, Ugo Humbert et Corentin Moutet, absents cette semaine à Nice, devraient rejoindre les rangs.

© 2020 AFP