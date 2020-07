En Pologne, deux visions de la société s'affrontent à la présidentielle

Affiches électorales du président polonais Andrzej Duda et de son challenger libéral, le maire de Varsovie Rafal Trzaskowski, dans les rues de Raciaz, Pologne, le 9 juillet 2020. AP - Czarek Sokolowski

Texte par : Louise HUET 3 min

C'est un second tour très serré qui s'annonce, dimanche, entre le président sortant Andrzej Duda et le jeune maire de Varsovie Rafal Trzaskowski. Les Polonais doivent choisir entre deux visions radicalement opposées et qui annoncent des directions bien différentes pour le pays, notamment dans ses relations avec Bruxelles.