Italie: ça c'est l'Atalanta !

L'attaquant colombien Duvan Zapata (C) exulte après avoir ouvert le score pour l'Atalanta Bergame sur la pelouse de la Juventus Turin, le 11 juille 2020

Rome (AFP)

Le Paris SG est prévenu. Par moments impressionnante et jamais intimidée, l'Atalanta Bergame est allée chercher un match nul 2-2 samedi lors de la 32e journée sur le terrain de la Juventus, sauvée seulement par deux penalties de Cristiano Ronaldo.

Bon tirage ou mauvais tirage pour le PSG ? Il est en tous cas sans doute un peu plus facile désormais de se faire une idée de la valeur du futur adversaire des Parisiens en quarts de finale de la Ligue des Champions.

Un indice est venu à la 20e minute du match, quand a été affiché le taux de possession: sur le terrain de la Juventus, l'Atalanta avait eu la balle plus de 70% du temps !

Après cinq minutes difficiles, les Bergamasques ont en fait littéralement asphyxié la Juventus et ont logiquement pris l'avantage par Zapata (16e).

Sur le coup, la "Dea" a étalé les deux faces de son potentiel offensif: le génie de son capitaine "Papu" Gomez, qui a éliminé De Ligt d'une feinte puis d'une passe de l'extérieur, puis la puissance de Zapata, qui a laissé Bentancur sur les fesses.

La Juve alors souffrait vraiment. Elle est revenue dans le match après la pause, sur un premier penalty de Ronaldo, accordé après une main de De Roon (1-1; 55e).

Pendant 20 minutes, l'Atalanta a cherché son souffle. Elle l'a retrouvé avec les entrées de Muriel et Malinovskiy, auteur du but du 2-1 d'une superbe frappe sèche du droit (81e).

L'équipe de Gian Piero Gasperini semblait alors lancée vers une sixième victoire d'affilée et vers la deuxième place du classement.

Mais la Juventus a été sauvée d'une deuxième défaite consécutive par une autre main, celle de Muriel. Ronaldo a tiré fort dans le petit filet et les Turinois ont sauvé un point (2-2, 90e).

- La Roma tranquillement -

Il vaut cher, car la Lazio Rome (2e) de son côté s'est inclinée contre Sassuolo (2-1). A six journées de la fin, les turinois ont huit points d'avance sur la Lazio et neuf sur l'Atalanta. L'Inter Milan (4e) reviendra à hauteur de la Lazio en cas de succès face au Torino lundi.

La Lazio en tous cas traverse une période noire. avec trois défaites en trois matches. Cette horrible série face à l'AC Milan, Lecce et Sassuolo a très probablement mis fin à ses espoirs de scudetto.

Inzaghi va devoir trouver des solutions mais les derniers matches de son équipe sont inquiétants. La Lazio est fatiguée, ses leaders (Immobile, Milinkovic-Savic, Acerbi) sont en souffrance et ne pèsent pas, et le banc de touche n'apporte aucune aide.

"Malheureusement, ça n'est pas la Lazio d'avant le confinement et ça se voit. On donne tout, mais ça ne suffit pas", a regretté l'entraîneur italien.

"On a peut-être trop parlé de nous ces derniers temps. Aujourd'hui, parler de scudetto est hasardeux. On doit y croire jusqu'au bout mais on est dans un moment délicat", a-t-il ajouté, regrettant de devoir "mettre toujours les mêmes neuf ou dix joueurs sur le terrain".

Dans l'autre match du jour, l'AS Rome (5e) a de son côté logiquement été battre Brescia (3-0). Ce succès est important pour les Giallorossi puisque leurs deux concurrents pour la 5e place, Naples (6e) et l'AC Milan (7e) s'affrontent dimanche au stade San Paolo.

Cette 32e journée a par ailleurs été marquée par le premier cas de coronavirus recensé dans le football italien depuis la reprise de la compétition il y a exactement un mois.

Un membre du staff de Parme, qui doit jouer dimanche contre Bologne, a en effet été contrôlé positif. Asymptomatique, il a été placé en isolement.

"Le club précise que tous les autres membres du groupe-équipe ont été testés négatifs et ont commencé l'isolement au Centre Sportif. Ils pourront poursuivre normalement leur activité et seront suivis en permanence, conformément au protocole en vigueur", a expliqué le club.

Résultats de la 32e journée:

samedi

Lazio Rome - Sassuolo 1 - 2

Brescia - AS Rome 0 - 3

Juventus Turin - Atalanta Bergame 2 - 2

dimanche

(15h15 GMT) Genoa - SPAL

(17h30 GMT) Udinese - Sampdoria Gênes

Cagliari - Lecce

Parme - Bologne

Fiorentina - Hellas Vérone

(19h45 GMT) Naples - AC Milan

lundi

(19h45 GMT) Inter Milan - Torino

