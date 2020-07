Angleterre: Manchester United puni sur le fil

Anthony Martial décoche une frappe limpide et double la mise pour Manchester United contre Southampton à Old Trafford, le 13 juillet 2020

Le podium lui tendait les bras, mais Manchester United a concédé le nul 2-2 dans les ultimes secondes face à Southampton à Old Trafford, en clôture de la 35e journée de Premier League lundi.

Les Mancuniens ne profitent pas des revers de Chelsea et Leicester ce week-end et restent cinquièmes, devancés à la différence de buts par les Foxes, quatrièmes.

D'abord cueillis à froid par les Saints, les Red Devils s'étaient vite remis à l'endroit grâce à leurs talents offensifs, Anthony Martial en tête, mais réduits à 10 en fin de match en raison de la blessure à la tête de Brandon Williams, ils ont craqué dans le temps additionnel.

Pressés par les Saints, les joueurs d'Ole Gunnar Solskjaer, auront raté le début et la fin de leur rencontre.

Un contrôle orienté raté de Paul Pogba et Stuart Armstrong en a profité pour ouvrir la marque dès la 12e minute (1-0).

Marcus Rashford a répondu dans la foulée, mais son but a été annulé pour hors jeu. Pas de position illicite en revanche quelques minutes plus tard pour l'attaquant mancunien à la conclusion d'une action initiée par Pogba et prolongée du bout du pied par Martial pour son compère d'attaque (1-1, 20e)

Martial passeur, puis buteur sur une superbe frappe puissante au premier poteau (2-1, 23e), au terme d'un mouvement à nouveau débuté par Pogba. Le 16e but cette saison de Martial en Premier League et son 50e en championnat sous le maillot des Red Devils. Il entre dans le Top 10 des joueurs du club ayant franchi cette barre et devient le 7e Français a atteindre cette statistique en Angleterre.

United, qui a inscrit 19 buts en sept matches, n'a pas su se mettre à l'abri lors de la deuxième période. Pire, David de Gea, après avoir dû s'employer sur une frappe de Nathan Redmond (85e), s'est incliné face à Michael Obafemi, qui avait réussi à devancer Victor Lindelöf (2-2, 90+6)

ManU devra se remettre en quête d'une place en Ligue des champions dès son déplacement jeudi à Crystal Palace.

Résultats complets de la 35e journée:

samedi

Norwich City - West Ham 0 - 4

Watford - Newcastle 2 - 1

Liverpool - Burnley 1 - 1

Sheffield United - Chelsea 3 - 0

Brighton - Manchester City 0 - 5

dimanche

Wolverhampton - Everton 3 - 0

Aston Villa - Crystal Palace 2 - 0

Tottenham - Arsenal 2 - 1

Bournemouth - Leicester 4 - 1

lundi

Manchester United - Southampton 2 - 2

