Football américain : les Washington Redskins annoncent changer leur nom à connotation raciste

L'équipe des Washington Redskins (NFL) a officiellement annoncé, lundi, le changement de son nom, critiqué depuis de nombreuses années par des organisations amérindiennes en raison de sa connotation raciste.

Publicité Lire la suite

L'équipe de football américain (NFL) des Washington Redskins, sous forte pression de ses sponsors, a confirmé, lundi 13 juillet, qu'elle allait changer son nom. Ce dernier était critiqué depuis de nombreuses années en raison de sa connotation raciste, notamment par des organisations amérindiennes.

"Le 3 juillet, nous avons annoncé le début d'un examen approfondi du nom de l'équipe", peut-on lire dans un communiqué publié sur le compte officiel de celle-ci. "Aujourd'hui, nous annonçons que nous allons abandonner le nom et le logo des Redskins après la fin de cet examen."

Son propriétaire, Daniel Snyder, avait toujours refusé de changer le nom de l’équipe, affirmant que ce surnom rendait hommage aux Amérindiens.

Mais après la mort de l'Afro-Américain George Floyd fin mai, et alors que les États-Unis sont en plein examen de conscience pour repenser leur rapport à leur passé raciste, la pression — notamment économique de la part de sponsors comme FedEx — a encore augmenté autour des Redskins.

Il y a 10 jours, l'équipe a ainsi ouvert la voie à un tel changement, annonçant qu'elle procèderait à un "examen poussé" du nom "au vu des récents évènements à travers le pays".

Plusieurs autres équipes de sport professionnel américain ont des noms et logos amérindiens, comme l'équipe de baseball des Cleveland Indians qui ont ont fait disparaître leur mascotte "Chief Wahoo" de leurs tenues et de presque tout leur merchandising, et ont également annoncé réfléchir à la question de leur nom.

Il y a une semaine, Donald Trump avait critiqué cette démarche : "On dirait que les Washington Redskins et les Cleveland Indians, deux franchises sportives légendaires, vont changer leur nom pour être politiquement correct", a-t-il tweeté.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne